Ousmane Dembélé, le taulier des Bleus prêt à conquérir le monde

À l'aube du Mondial 2026, Ousmane Dembélé s'affirme comme un leader incontestable de l'équipe de France, fort de ses récents succès au PSG et de sa quête d'une troisième étoile.

Dans la quête d'une troisième étoile pour l'équipe de France, les regards se tournent vers les cadres, les piliers, les tauliers qui incarnent la relève d'une ambitieuse sélection.

Parmi eux, Ousmane Dembélé, Ballon d'or 2025, a clairement changé de dimension après deux sacres consécutifs du PSG en Ligue des champions. Avec le club parisien, il a été l'un des grands acteurs de la compétition, affichant des statistiques impressionnantes qui lui ont valu une récompense individuelle tant convoitée.

L'année 2026 est déjà marquée de son empreinte, mais ce Mondial revêt pour lui une importance particulière: l'opportunité d'entrer dans une autre dimension, celle des très grands, des joueurs qui marquent l'histoire de l'équipe de France. Une compétition réussie pourrait même lui ouvrir les portes d'un deuxième Ballon d'Or consécutif, un exploit rare dans le football moderne.

Arrivé chez les Bleus en 2016 avec l'étiquette de prodige du football français, Ousmane Dembélé a connu des hauts et des bas sous le maillot tricolore. Il garde notamment une grande frustration du Mondial 2022, où son rôle était souvent davantage tourné vers l'équilibre défensif que vers l'expression de ses qualités offensives. Sa finale ratée face à l'Argentine reste un souvenir douloureux.

Deux ans plus tard, lors de l'Euro 2024, il n'avait pas non plus réussi à peser comme il l'espérait dans le jeu offensif français. Mais cette fois, le contexte est différent. Aujourd'hui, Ousmane Dembélé ne se cache plus. S'il conserve sa polyvalence, avec la possibilité d'évoluer sur tout le front de l'attaque, il se sent particulièrement à l'aise dans une position axiale, une zone qu'il a parfaitement apprivoisée au PSG sous l'impulsion de son entraîneur.

Le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, semble destiné à occuper le poste de numéro 9, et la complémentarité entre les deux hommes n'a pas toujours sauté aux yeux ces derniers mois. Une chose est certaine: les deux stars doivent trouver une alchimie sur le terrain, et les intentions sont là. Dans l'entourage du joueur du PSG, on décrit un Dembélé particulièrement déterminé à réaliser une grande compétition.

Par le passé, Ousmane Dembélé a surtout été perçu comme le boute-en-train du groupe France, une image qui n'a pas disparu. Quand Ousmane ne va pas bien, le groupe sourit moins, résume un proche des Bleus, se rappelant la courte période où l'attaquant était sur le banc lors de l'Euro 2024. La formule reste d'actualité mais mérite désormais une nuance importante: le Parisien n'est plus seulement celui qui détend l'atmosphère.

Il est devenu l'un des leaders naturels de cette équipe de France. Sur le terrain d'abord, à l'instar de son rôle lors du quart de finale retour de Ligue des nations face à la Croatie: buteur et omniprésent dans l'animation offensive, il a alors montré la voie à ses partenaires dans un match sous haute pression. Son influence dépasse largement le rectangle vert. Difficilement perceptible de l'extérieur, elle est pourtant réelle au sein du groupe.

Un proche de la sélection résume la situation avec humour: si Ousmane décide d'aller à droite, la majorité des joueurs iront à droite. S'il veut lancer un jeu après le dîner, il trouvera immédiatement des compagnons. Son poids dans le vestiaire est devenu considérable. Pour autant, ceux qui le côtoient quotidiennement assurent qu'il n'a pas changé.

Au printemps 2025, lorsque certains lui expliquaient qu'il devait davantage assumer son statut de favori au Ballon d'Or, il a répondu avec humilité: le leadership oui, la mise en avant permanente beaucoup moins. Il continue notamment de laisser à Kylian Mbappé toutes les responsabilités liées au brassard de capitaine et à la représentation institutionnelle du groupe. L'avenir d'Ousmane Dembélé semble également s'écrire en lettres capitales à Paris.

Selon nos informations, les discussions autour d'une prolongation de contrat se poursuivent sereinement entre le joueur et les dirigeants parisiens. Les négociations devraient se finaliser après la Coupe du monde. Aucune des deux parties ne ressent d'urgence particulière. Ces derniers mois, plusieurs approches venues de l'étranger ont été signalées à son entourage, mais la tendance est claire: Dembélé souhaite poursuivre son aventure dans la capitale.

Le principal intéressé ne s'en est d'ailleurs jamais caché. Invité de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, il avait affiché son attachement au club sans détour: Je serai parisien à 100%. Un message fort qui confirme que son histoire avec le PSG est loin d'être terminée.

Mais avant de penser à son futur contrat, Ousmane Dembélé a un autre objectif en tête: faire de cette Coupe du monde le tournoi qui le fera définitivement basculer dans une autre catégorie, celle des légendes du football français





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