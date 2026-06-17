Ousmane Dembélé, le grand perdant du match France-Sénégal ?

Analyse de la prestation d'Ousmane Dembélé lors du match France-Sénégal (3-1) en Coupe du monde 2026. L'attaquant du PSG, repositionné en soutien de Mbappé puis sur l'aile, n'a pas convaincu. Les entrées décisives de Michael Olise et Bradley Barcola remettent en question sa place dans le onze de Didier Deschamps.

Le match France-Sénégal (3-1) disputé mardi lors de la Coupe du monde 2026 a mis en lumière les difficultés d' Ousmane Dembélé sous le maillot bleu.

Aligné initialement dans l'axe en soutien de Kylian Mbappé, puis décalé sur le côté droit en seconde période, l'attaquant du PSG n'a pas réussi à peser offensivement. Son manque d'influence a alimenté les débats sur son utilisation, d'autant que son remplacement par Bradley Barcola a immédiatement porté ses fruits, avec un but de ce dernier moins de deux minutes après son entrée en jeu.

La prestation de Michael Olise, auteur de deux passes décisives pour Mbappé après être monté dans l'axe, a également souligné le décalage entre les attentes placées en Dembélé et sa performance réelle. Analysant ce match sur RMC, l'ancien défenseur de l'OM et des Bleus, Eric Di Meco, a estimé que le tournant est venu du replacement de Michael Olise derrière Mbappé.

Selon lui, Olise a immédiatement créé des liaisons tranchantes avec le capitaine français, ce que Dembélé n'était pas parvenu à faire. Di Meco a souligné que le problème Dembélé est récurrent en sélection, avec des performances moyennes et aucun match significatif. Il a précisé que le Ballon d'or 2025 n'aura jamais l'équipe construite autour de lui au PSG, car les Bleus sont centrés sur Mbappé.

Dembélé doit donc aller chercher ce statut, mais son match contre le Sénégal pose de nombreuses questions. La question se pose désormais de savoir si Didier Deschamps doit écarter Dembélé pour le prochain match contre l'Irak, le 22 juin à Philadelphie. L'ancien Rennais avait déjà connu une situation similaire en 2018, où un premier match manqué contre l'Australie l'avait relégué sur le banc. Son influence sur le jeu des Bleus reste limitée, avec seulement 7 buts en 60 sélections.

La performance de Barcola et Olise renforce le débat sur la titularisation de Dembélé. Si son talent n'est pas remis en cause, son adaptation au collectif français semble problématique. Les supporters et les observateurs attendent de voir si Deschamps maintiendra sa confiance au Ballon d'or ou s'il optera pour un changement tactique qui pourrait relancer l'attaque tricolore





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