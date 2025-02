Ousmane Dembélé en Pleine Explosion: 15 Buts en 8 Matchs en 2025 !

L'attaquant français de Paris, Ousmane Dembélé, traverse une période de grâce depuis le début de 2025. Avec 15 buts inscrits en seulement 8 matchs, il a largement dépassé son total de buts de l'année 2024. Son entraîneur, Luis Enrique, est impressionné par sa confiance et son impact sur le jeu.

À 27 ans, Ousmane Dembélé pourrait-il être en train de vivre sa meilleure période de carrière ? Chaque semaine semble confirmer cette impression, surtout en 2025. Auteur d'un doublé le 11 février face à Brest (0-3) en barrage aller de Ligue des champions, l'attaquant parisien affiche un compteur impressionnant : 15 réalisations en seulement 8 matchs depuis le début de l'année.

Le champion du monde 2018 a explosé son compteur buts depuis le mois de janvier, alors qu'il n'avait inscrit que 8 buts durant la première partie de saison, le tout en 20 matchs. Pour finir sur les statistiques, avec ses 15 buts inscrits en 2025, Dembélé dépasse déjà son total de buts inscrits sur toute l'année 2024 (14). Des performances qui ont amusé Luis Enrique en conférence de presse après la victoire parisienne au Roudourou : « Il faudrait lui demander ce qu'il a mangé à Noël. Il est en pleine confiance. Il était déjà bon la saison dernière mais en 2025 il est encore meilleur. On voit ses coéquipiers qui le cherchent et le trouvent. Il a un comportement irréprochable.





