Ousmane Dembélé défend Kylian Mbappé face aux critiques

La star de l'équipe de France a pris la défense de Kylian Mbappé face aux critiques qui l'entourent. Dembélé a affirmé que les critiques envers le joueur étaient exagérées et qu'il était un joueur incroyable.

Ousmane Dembélé a pris la défense de Kylian Mbappé face aux critiques qui l'entourent. La star de l'équipe de France a affirmé que les critiques envers le joueur étaient exagérées et qu'il était un joueur incroyable.

Dembélé a également balayé les doutes sur la relation entre lui et Mbappé, affirmant que c'était un leader et un joueur très important. Les deux stars offensives des Bleus ont été associés dans l'axe contre l'Irlande du Nord, mais n'ont pas réussi à marquer. Dembélé a assuré que l'équipe de France était unie et que les rumeurs sur la mauvaise ambiance dans le vestiaire du Real Madrid ne touchaient pas l'équipe.

Les Bleus tenteront de lancer la Coupe du monde 2026 par un succès, ce qui serait le meilleur moyen de faire taire les critiques





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