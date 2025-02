Oupette, la vache Limousine, sera l'égérie du Salon de l'Agriculture 2025

Oupette, une vache de race Limousine âgée de six ans, a été choisie comme égérie du Salon de l'Agriculture 2025 qui se tiendra à Paris du 22 février au 2 mars. Alexandre Humeau, son éleveur, s'est exprimé sur les préparatifs de Oupette pour l'événement.

Elle sera la vedette incontestée de cette 61e édition du Salon de l’ Agriculture , qui se tiendra à Paris du 22 février au 2 mars 2025. Oupette , une vache de race Limousine âgée de six ans et élevée par Alexandre Humeau , un agriculteur de la Vienne, a été choisie comme égérie cette année. Après Ovalie et ses petits en 2023, puis Oreillette en 2024, c’est au tour d’ Oupette d’être mise à l’honneur au parc des expositions de la Porte de Versailles.

Avec sa robe couleur froment vif et sa touffe de poils distinctive sur la tête – qui lui a valu son nom –, elle incarnera fièrement la race Limousine. Pour être prête à accueillir les quelque 600 000 visiteurs attendus durant l’événement, Oupette bénéficie d’une attention toute particulière. 'Le matin, elle a un petit déjeuner un peu particulier par rapport aux autres. Après, on la brosse, on la lave, on lui met un petit peu de musique, on la promène dans l’exploitation. On est plusieurs à s’en occuper aussi pour qu’elle soit habituée à avoir plusieurs personnes', explique Alexandre Humeau à RTL. Cette préparation est essentielle pour qu’elle s’habitue à l’effervescence du salon, d’autant plus que l’édition précédente avait été marquée par la crise agricole et des manifestations, notamment contre le président Emmanuel Macron. Issu d’une famille d’éleveurs, Alexandre Humeau gère une exploitation de 430 hectares, où il cultive la majorité de l’alimentation destinée à son troupeau d’une centaine de vaches Limousines. Une partie de leur viande est vendue en circuit court. 'J’ai hâte de venir partager mon amour pour la race Limousine, et de transmettre les valeurs du monde agricole aux visiteurs du salon, confie-t-il. Élever des animaux, c’est une vocation. Mais c’est aussi un métier très exigeant. C’est le message que j’ai envie de faire passer au public, comme je le fais au quotidien avec mes enfants'





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Agriculture Salon De L'agriculture Oupette Vache Limousine Alexandre Humeau

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L'éleveur d'Oupette, vache Limousine star du Salon de l'agricultureAlexandre Humeau, éleveur de viande bovine Label Rouge dans la Vienne, est fier d'avoir été sélectionné avec sa vache Limousine Oupette pour le prochain Salon de l'agriculture. Malgré les difficultés rencontrées par l'agriculture, notamment les intempéries et les maladies, il est heureux de partager sa passion avec les visiteurs du Salon.

Lire la suite »

Salon de l'agriculture : comment se prépare Oupette, la vache égérie de la 61e éditionPODCAST - C'est la première race de vache française à l'export : la limousine. Ce n'est donc pas pour rien que l'une d'entre elle, prénommée Oupette, a été choisie pour représenter la 61e Salon de l'agriculture, qui se tiendra à Paris du 22 février au 2 mars 2025.

Lire la suite »

L'éleveur d'Oupette, égérie du Salon de l'agriculture, exemple d'une transmission réussiePour l'éleveur d'Oupette, vache Limousine égérie du prochain Salon de l'agriculture, c'est 'la reconnaissance'.

Lire la suite »

L'éleveur d'Oupette, égérie du Salon de l'agriculture, exemple d'une transmission réussiePour l'éleveur d'Oupette, vache Limousine égérie du prochain Salon de l'agriculture, c'est 'la reconnaissance'.

Lire la suite »

Grande Distribution et Agriculture : Une Rare Réunion au Salon de l'AgricultureCinq grands acteurs de la grande distribution française, dont Carrefour, Intermarché et U, se réuniront pour une conférence de presse rare au Salon de l'agriculture, à l'initiative de Karine Le Marchand. Objectif : présenter des actions pour soutenir l'agriculture française, face aux critiques constantes du monde agricole.

Lire la suite »

Coup dur pour l'agriculture occitane : plusieurs départements absent du Salon de l'Agriculture 2025Plusieurs départements d'Occitanie, première région agricole française, ne participeront pas au Salon de l'Agriculture 2025 en raison de restrictions budgétaires. La Haute-Garonne, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne ont tous annoncé leur absence, laissant le monde agricole local dans une situation incertaine.

Lire la suite »