Oughourlian dénonce la « gestion catastrophique » de la Ligue 1 et cible Vincent Labrune

Joseph Oughourlian, président du RC Lens, critique vivement la situation des droits télévisuels de la Ligue 1 et accuse Vincent Labrune, président de la Ligue, de favoritisme envers les clubs les plus riches. Il préconise une chaîne dédiée à la Ligue ou un rapprochement avec Canal+ pour redresser le championnat.

Joseph Oughourlian , président du RC Lens, s'est exprimé avec véhémence dans un entretien accordé au journal Le Parisien concernant la situation chaotique des droits télé visuels de la Ligue 1 . Il dénonce une gestion catastrophique de la Ligue, accusant particulièrement son président, Vincent Labrune , de favoriser les clubs les plus riches au détriment du football français. « On ne peut pas émietter notre produit », déplore-t-il.

« Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante et c'est la responsabilité de la Ligue et de son président. L'erreur DAZN est pire que celle de Mediapro ». Oughourlian constate une baisse catastrophique des audiences, qualifiant la situation d'« insensée » dans un pays passionné de football comme la France. Il voit deux solutions pour redresser la situation : la création d'une chaîne dédiée à la Ligue ou un rapprochement avec Canal+. Cependant, la première option est rendue « compliquée » par les « conflits d'intérêts » qui existent au sein du football français. L'entrepreneur voit dans la gestion actuelle de la Ligue un problème de gouvernance, où les intérêts des clubs les plus influents priment sur le bien-être du football français. Il considère le championnat comme « le plus inéquitable, le plus déséquilibré du monde ».Oughourlian appelle à une refonte profonde de la Ligue, avec une meilleure répartition des revenus, un système de promotion et de relégation plus équitable et une vision plus claire du futur du football français. Il souligne l'importance de protéger les intérêts des clubs de toutes tailles et de garantir un championnat compétitif et attractif pour les fans





Ligue 1 Droits Télé Joseph Oughourlian Vincent Labrune RC Lens DAZN Mediapro Gouvernance

