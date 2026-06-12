Où chiner ce week-end ? Les marchés aux puces et les brocantes dans le Gard

Les amateurs de brocante et de vide-greniers sont nombreux à être attirés par les marchés aux puces et les brocantes organisés dans le Gard. Les exposants proposent une variété de produits, de la décoration aux antiquités. Les tarifs varient selon les événements, mais la plupart sont gratuits.

Ce week-end, les amateurs de brocante et de vide-greniers sont nombreux à être attirés par les marchés aux puces et les brocantes organisés dans le Gard .

Les exposants sont présents dans de nombreux endroits, proposant une variété de produits, de la décoration aux antiquités. Les tarifs varient selon les événements, mais la plupart sont gratuits. Les marchés aux puces et les brocantes sont ouverts dans plusieurs communes, notamment Aigues-Mortes, Beaucaire, Goudargues, Nîmes, Saint-Ambroix, Saint-Bonnet-du-Gard, Saint-Christol-lès-Alès, Saint-Jean-de-Crieulon, Sommières, Vauvert et Villeneuve-lès-Avignon. Les heures d'ouverture varient également selon les événements, mais la plupart sont ouverts le samedi et le dimanche.

Les amateurs de brocante et de vide-greniers peuvent donc se rendre dans ces communes pour découvrir de nouveaux produits et faire des achats. Les exposants sont nombreux et proposent une variété de produits, de la décoration aux antiquités. Les tarifs varient selon les événements, mais la plupart sont gratuits. Les amateurs de brocante et de vide-greniers peuvent donc se rendre dans ces communes pour découvrir de nouveaux produits et faire des achats.

Les heures d'ouverture varient également selon les événements, mais la plupart sont ouverts le samedi et le dimanche. Les amateurs de brocante et de vide-greniers peuvent donc se rendre dans ces communes pour découvrir de nouveaux produits et faire des achats





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