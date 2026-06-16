Othis et Juilly récompensées par le label Commune Donneur Or pour leur engagement dans le don du sang

Les communes d'Othis et de Juilly en Seine-et-Marne ont reçu la distinction la plus élevée pour leur soutien au don du sang, saluant leur organisation de collectes et la mobilisation des habitants.

Les communes d' Othis et de Juilly , situées en Seine-et-Marne, viennent de se voir attribuer le prestigieux label ' Commune Donneur Or ', la plus haute distinction décernée par l'Établissement Français du Sang (EFS) et l'Association pour les donneurs de sang bénévoles (ADSB) de Meaux et sa région.

Cette reconnaissance récompense leur engagement exemplaire en faveur du don du sang, une cause vitale qui repose sur la générosité des citoyens et l'organisation régulière de collectes sur leur territoire. Pour Othis, ce n'est pas une première : la commune avait déjà été honorée par le passé, mais cette nouvelle distinction témoigne de la constance de son implication.

Le maire, entouré des bénévoles locaux, a tenu à souligner que ce trophée est avant tout celui des Othissois et des habitants des environs, dont la mobilisation sans faille permet de sauver des vies.

'C'est une reconnaissance qui témoigne de la générosité et de la solidarité des Othissois et des habitants des villes environnantes. Ce trophée est aussi le leur', a-t-il déclaré lors de la cérémonie officielle qui s'est déroulée en présence des représentants de l'EFS et de l'ADSB. L'émotion était palpable, car chaque don compte : en France, un million de malades sont soignés chaque année grâce aux dons de sang, et les besoins ne cessent de croître.

Juilly, de son côté, a été récompensée pour ses actions innovantes visant à sensibiliser les habitants et à faciliter l'accès aux collectes. La maire, Christine Favino, a exprimé sa fierté et sa détermination à poursuivre sur cette lancée.

'Notre volonté est claire : maintenir cette dynamique, améliorer encore l'accès aux collectes et développer de nouvelles actions pour encourager toujours plus de donneurs à franchir le pas', a-t-elle affirmé. La commune a notamment mis en place des créneaux horaires élargis, des campagnes d'information dans les écoles et les commerces, ainsi qu'un partenariat avec des entreprises locales pour promouvoir le don auprès de leurs employés.

Ces initiatives ont porté leurs fruits : le nombre de donneurs réguliers a augmenté de 20 % en deux ans, un chiffre salué par l'EFS. La remise du label a eu lieu dans la salle polyvalente de Juilly, transformée pour l'occasion en espace de collecte temporaire. Les participants ont pu échanger avec des donneurs de longue date, dont certains ont partagé leur expérience émouvante.

Au-delà de la cérémonie, cette double distinction met en lumière l'importance de l'engagement des collectivités locales dans la chaîne du don du sang. En France, seulement 4 % de la population donne son sang chaque année, alors que les besoins sont estimés à 10 000 dons par jour. Les communes comme Othis et Juilly jouent un rôle clé en facilitant l'organisation des collectes et en créant un environnement favorable au don.

Le label 'Commune Donneur Or' n'est pas seulement un trophée : c'est un engagement à poursuivre les efforts, à innover et à mobiliser toujours plus de citoyens. Les deux communes prévoient déjà de nouvelles actions, comme des défis intercommunaux pour augmenter le nombre de donneurs, ou encore des collaborations avec les associations sportives locales. Cette reconnaissance est aussi un appel à d'autres municipalités à suivre cet exemple, car chaque don peut sauver jusqu'à trois vies.

En ces temps où la solidarité est plus que jamais nécessaire, Othis et Juilly montrent la voie, prouvant que l'engagement local peut avoir un impact national





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