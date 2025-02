OTAN : Trump exige 5% du PIB pour les dépenses militaires européennes, un objectif jugé inatteignable

Le budget de l'OTAN augmenterait de manière significative si les pays européens atteignaient 3% ou 5% du PIB en dépenses militaires, comme le souhaite le président américain Donald Trump. Cependant, l'Institut international pour les études stratégiques (IISS) estime que ce niveau est inatteignable à l'heure actuelle, en raison des pressions budgétaires et de la nécessité de recourir à des instruments hors budget. Les dépenses militaires européennes ont augmenté de 11,4% en 2024, mais cette croissance pourrait être difficile à maintenir.

OTAN : Trump souhaite que les dépenses militaires européennes atteignent 5% du PIB, un objectif « inatteignable »\Le budget de l' OTAN augmenterait de 250 milliards de dollars (241 milliards d'euros) si la contribution des alliés européens était portée à 3 % du PIB, et de 750 milliards de dollars (723 milliards d'euros) si elle grimpait à 5 %.

Les dépenses militaires en Europe ont progressé de 11,4 % en 2024, mais « avec la persistance des pressions budgétaires dans la plupart des pays », cette croissance sera « difficile » à maintenir, estime une étude. Cependant, les demandes du président américain Donald Trump d'augmenter les dépenses jusqu'à 5 % du PIB sont « inatteignables à l'heure actuelle », a estimé mercredi un institut britannique spécialisé. \Selon le rapport annuel de l'Institut international pour les études stratégiques (IISS), les dépenses militaires en Europe ont progressé de 11,4 % en 2024, portées par le soutien apporté à Kiev. Elles sont « 50 % plus élevées qu'il y a dix ans », sans tenir compte de l'inflation. Mais « avec la persistance des pressions budgétaires dans la plupart des pays européens, il sera probablement difficile de maintenir une telle augmentation », estime l'institut basé à Londres dans ce rapport sur « l'équilibre militaire » qui porte sur plus de 170 pays. Le budget de l'OTAN augmenterait de 250 milliards de dollars (241 milliards d'euros) si la contribution des alliés européens était portée à 3 % du PIB, et de 750 milliards de dollars (723 milliards d'euros) si elle grimpait à 5 %. \Les dépenses militaires explosent en 2023 à 2 400 milliards de dollars à cause des conflits partout dans le monde. Les dépenses militaires mondiales ont bondi de près de 7 % en 2023, leur plus forte augmentation en une décennie, atteignant 2 400 milliards de dollars en raison des conflits en cours. Cette augmentation correspond à celle qui est réclamée par le président américain Donald Trump de la part des membres de l'OTAN, soit plus du double de l'objectif annuel de l'Alliance. « Mais de tels chiffres sont inatteignables à l'heure actuelle, certains pays ayant déjà recours à des instruments hors budget » pour investir dans la défense, indique l'IISS. Les dépenses militaires de l'Allemagne ont bondi de 23 % pour atteindre 86 milliards de dollars en 2024 (83 milliards d'euros). Son budget est désormais le plus important du continent, « dépassant celui du Royaume-Uni, qui était le plus conséquent d'Europe et le deuxième de l'OTAN » depuis trente ans. Dans le monde, les dépenses de défense ont augmenté en 2024 de 7,4 %, atteignant 2 400 milliards de dollars (2 320 milliards d'euros). La guerre en Ukraine, qui a débuté il y a bientôt trois ans avec l'invasion russe, le conflit entre Israël et le Hamas et les tensions dans la région indo-pacifique ont porté cette hausse. La France va atteindre en 2024 l’objectif de 2 % du PIB en dépenses militaires, préconisé par l’OTAN, a affirmé jeudi le ministre français de la Défense Sébastien Lecornu.\Selon l'IISS, Moscou est « parvenu à accroître ses forces (en Ukraine) grâce à l'aide de la Corée du Nord et de l'Iran », Pyongyang ayant envoyé 10 000 soldats et Téhéran des drones et missiles balistiques. La Russie a toutefois perdu 1 400 chars de combat l'an dernier, selon le rapport. L'Ukraine, elle, « a subi une diminution de son personnel (militaire) plus importante que la Russie », et même si Kiev a reçu des équipements plus avancés, « l'aide militaire occidentale semble insuffisante pour appuyer une contre-offensive soutenue ». La Chine a quant à elle augmenté son budget de défense de 7 % en 2024, à 235 milliards de dollars (226 milliards d'euros)





sudouest / 🏆 67. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

OTAN Dépenses Militaires Donald Trump Europe IISS Ukraine Russie Chine Sécurité

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Tensions à Bruxelles : Donald Trump exige plus de contributions de l'OTANLe sommet de l'OTAN à Bruxelles a été marqué par des tensions suite aux sorties acerbes de Donald Trump envers ses alliés, qui considèrent ses exigences de contributions financières comme disproportionnées et injuste.

Lire la suite »

Dépenses militaires : les membres de l'Otan devraient payer plus de 2% de leur PIBLe secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, a suggéré que les États alliés devraient à l’avenir dépenser plus de 2% pour leur défense.

Lire la suite »

« Trump meme » : qu’est-ce que cette cryptomonnaie lancée par Donald Trump ?Dans la nuit de vendredi à samedi, Donald Trump a lancé sa propre cryptomonnaie qui porte son nom. En quelques heures, les achats se sont accumulés, ce qui a augmenté largement sa valorisation globale à plusieurs milliards de dollars

Lire la suite »

$TRUMP : 7 questions pour tout comprendre à la crypto-monnaie controversée de Donald TrumpLe monde de la crypto-monnaie vient de connaître un événement sans précédent : le lancement par Donald Trump, à quelques jours de son investiture, d'une crypto-monnaie à son nom : $TRUMP.

Lire la suite »

Melania Trump : ce pacte secret passé avec son mari Donald TrumpAvant les élections présidentielles américaines, Melania Trump aurait passé un accord avec son époux Donald Trump afin de rester en retrait...

Lire la suite »

Donald Trump Lance Sa Propre Cryptomonnaie, $TRUMPDonald Trump a surpris le monde en lançant sa cryptomonnaie, $TRUMP, sur la blockchain Solana. Le jeton a connu une hausse spectaculaire avant que Melania Trump ne lance également sa propre cryptomonnaie. L'initiative du clan Trump suscite des interrogations quant à son utilité pratique et à l'influence potentielle sur les marchés financiers.

Lire la suite »