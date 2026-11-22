Maher Sankari, bijoutier de 38 ans, est détenu à Souqaylabiya depuis le 19 octobre 2026. Ses ravisseurs réclament 120 kilos d'or, plongeant la communauté chrétienne de Hama dans l'angoisse face aux violences récurrentes.

La ville de Souqaylabiya, située dans la province de Hama en Syrie, traverse une période de tension majeure suite à la disparition forcée de Maher Sankari. Ce bijoutier de 38 ans a été enlevé il y a un mois par des hommes armés masqués, provoquant une onde de choc au sein de sa communauté chrétienne. L'événement, survenu le 19 octobre 2026 vers huit heures du matin, a été enregistré par les caméras de surveillance, montrant le véhicule sombre à vitres fumées percuter Maher Sankari alors qu'il quittait son domicile.

Mécanisme de l'enlèvement et exigence de rançon

Lorsque Amina Sankari, la tante de la victime, a entendu le bruit sourd de l'accident, elle a initialement cru à un accident de la route. Elle a observé la moto de Maher renversée et la voiture prendre la fuite à toute allure. Les images vidéo confirment que le bijoutier a été percuté et enlevé de force peu après cet incident initial. Les ravisseurs ont envoyé des photographies via la messagerie Telegram, où Maher est visible bâillonné et couvert d'ecchymoses.

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La famille exige actuellement 120 kilos d'or pour sa libération. Cette somme constitue un défi logistique immense, étant donné que la Banque centrale syrienne est incapable de fournir une telle quantité de métal précieux. Les proches du détenu déplorent l'absence de nouvelles depuis un mois et expriment leur désarroi face à cette demande financière irréalisable pour une famille ordinaire.

Inquiétudes des minorités et contexte politique

Cette prise d'otage s'inscrit dans une série d'attaques visant spécifiquement les minorités religieuses en Syrie. La communauté chrétienne de Souqaylabiya, ville à majorité chrétienne dans la province de Hama, a connu des épisodes violents ces dernières années. En mars, des tensions avaient éclaté entre les habitants de la ville et des hommes armés venus du voisinage, entraînant des actes de vandalisme. En juin 2025, un attentat suicide contre une église de Damas avait fait plus de 20 morts, exacerbant les craintes locales.

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Le président Ahmad al-Chareh, arrivé au pouvoir en décembre 2024 à la tête d'une coalition islamiste, s'était engagé à protéger les minorités. Toutefois, des actes de violence contre les alaouites, minorité du régime déchu Bachar al-Assad, et contre les druzes ont renforcé les inquiétudes de la population. En décembre 2024, lors du premier Noël après la chute d'Assad, des combattants cagoulés avaient incendié le sapin de la localité, marquant les esprits et attestant d'une insécurité persistante malgré le changement de régime.

Impact social et mobilisation communautaire

La population de Souqaylabiya réagit avec une profonde tristesse et une crainte grandissante pour son avenir dans le pays. Le maire Souheil Al-Farrouh, 63 ans, a déclaré devant sa machine à coudre que les attaques odieuses et récurrentes ciblant la population syrienne, et les chrétiens en particulier, menacent l'existence même de la communauté. Le nombre de chrétiens en Syrie est passé d'environ un million avant la guerre civile de 2011 à moins de 300.000 aujourd'hui, en raison d'un exode massif dû à l'insécurité.

Les habitants se sont mobilisés en défilant en silence, portant des bougies, pour réclamer la libération de Maher Sankari. Ils appellent l'État, les patriarches et les Églises à œuvrer conjointement pour le retour du jeune homme. L'épouse de Maher, qui élève leurs deux enfants de trois et quatre ans, espère simplement un retour sain et sauf. Une vidéo récente circulant sur les réseaux sociaux montre également un autre chrétien, Karim al-Nader, enlevé dans la province de Hama, suppliant ses proches de vendre leurs biens pour réunir une rançon de 100.000 dollars, illustrant l'ampleur du problème.

Situations similaires et perspectives d'avenir

Le cas de Karim al-Nader met en lumière la gravité de la crise des enlèvements dans la région. La demande de rançon pour Maher Sankari, de 120 kilos d'or, dépasse largement les capacités financières habituelles des familles, contrairement aux sommes en devises étrangères réclamées dans d'autres affaires. Cette situation crée une impasse, car la famille refuse toute déclaration publique tout en maintenant l'espoir d'une résolution pacifique.

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L'église Pierre-et-Paul à Souqaylabiya reste un symbole de la présence chrétienne dans la ville, mais son avenir est incertain face à ces menaces répétées. Les autorités locales et nationales sont sous pression pour garantir la sécurité des citoyens. La ville de Souqaylabiya, photographiée le 20 novembre 2026, reflète une normalité de façade qui masque une anxiété profonde. La libération de Maher Sankari dépendra de la capacité des négociateurs à obtenir la rançon exigée ou à identifier les réseaux criminels derrière ces actes, dans un contexte où la justice semble incapable d'intervenir rapidement face à des groupes armés mobiles.