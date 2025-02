Otage Israélien Libéré : Des retrouvailles Touchantes et un Nouveau Naissance

Un otage israélien, Sagui Dekel-Chen, libéré après 500 jours de captivité, a été accueilli par sa famille à son arrivée en Israël. Sa femme lui a révélé que leur fille, Shahar Mazal, était née pendant son absence. L'échange de prisonniers a impliqué trois otages israéliens contre 369 détenus palestiniens.

Samedi, Sagui Dekel-Chen, otage israélien détenu pendant près de 500 jours dans la bande de Gaza , a été libéré. A son arrivée au « point de réception » situé dans le sud d'Israël, il a été accueilli par sa famille. Sagui est tombé tour à tour dans les bras de sa femme, de sa mère et de son père. Une petite fille, Shahar Mazal, est née pendant son absence. Après une courte conversation avec Avital Dekel-Chen, sa femme, Sagui a compris le prénom de sa fille.

« Tu te souviens comment tu voulais l’appeler ? », lui demanda Avital. « Mazal », répondit-il immédiatement. « Eh bien, elle s’appelle Shahar Mazal », reprit-elle avec un grand sourire. « Oooh, c’est parfait », réagit Sagui en embrassant la mère de sa troisième fille. Sagui a été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers israélo-américain impliquant deux autres otages originaires du kibboutz Nir Oz : Sacha Trupanov, Russo-Israélien, et Yaïr Horn, Israélo-Argentin. En échange, Israël a relâché 369 détenus palestiniens, majoritairement des habitants de la bande de Gaza arrêtés pendant l'offensive militaire israélienne lancée en réponse à l'attaque du 7 octobre 2023, ainsi que des condamnés à de lourdes peines pour avoir tué ou participé à des attaques contre des Israéliens. Cet échange marque le sixième échange de prisonniers depuis l'entrée en vigueur le 19 janvier d'une trêve entre Israël et le Hamas après plus de 15 mois de guerre qui a dévasté la bande de Gaza





Israel Gaza Otage Prisoner Exchange Hamas Family Reunion

