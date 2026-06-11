Ostinato : le nouveau spectacle de la compagnie Akoreacro en mai 2027 à la plaine de Lamoura

Le spectacle de la compagnie Akoreacro, intitulé Ostinato, sera présenté en mai 2027 à la plaine de Lamoura. Il se déroulera du mercredi 21 au samedi 24 juillet 2027 à la même place. Frédéric Durnerin, le directeur, a souligné que cet événement est une grande histoire et un message de dynamisme. Il s'inscrira dans la continuité des saisons précédentes où le pôle national cirque a proposé des spectacles début juillet. Les dates seront décalées et l'événement prendra de l'ampleur. Il sera organisé en liaison avec des partenaires de l'Agora : le festival Multi-Pistes à Nexon, La Rue des étoiles à Biscarrosse et Saint-Amand fait son intéressant à Coly-Saint-Amand.

Le spectacle de la compagnie Akoreacro, intitulé Ostinato , sera présenté en mai 2027 à la plaine de Lamoura. Il se déroulera du mercredi 21 au samedi 24 juillet 2027 à la même place.

Frédéric Durnerin, le directeur, a souligné que cet événement est une grande histoire et un message de dynamisme. Il s'inscrira dans la continuité des saisons précédentes où le pôle national cirque a proposé des spectacles début juillet. Les dates seront décalées et l'événement prendra de l'ampleur. Il sera organisé en liaison avec des partenaires de l'Agora : le festival Multi-Pistes à Nexon, La Rue des étoiles à Biscarrosse et Saint-Amand fait son intéressant à Coly-Saint-Amand.

Le programme sera dense avec huit compagnies de cirque et une création privilégiée. Des concerts seront donnés en liaison avec les spectacles et l'espace sera scénographié dans une ambiance conviviale. Une nouveauté, la saison s'ouvrira par des spectacles à l'extérieur. Un spectacle sur un fil souple, intitulé Oblik, aura lieu le dimanche 20 septembre dans le quartier de Barnabé à Boulazac, dans le cadre du festival Isle était une voie.

Un autre spectacle, le concert « Antropoceno ! », de Müller et Makaroff (Gotan Project), se déroulera le vendredi 25 septembre au Pôle d'interprétation de la préhistoire (PIP) aux Eyzies. Des pièces chorégraphiques, comme Crossing, d'Hadi Nahkeh, seront présentées le jeudi 1er octobre.

Deux grandes formes de cirque sous chapiteau sont programmées à la plaine de Lamoura en novembre avec Tout va hyper bien, du Collectif Malunés, et en mai avec Ostinato, où 12 acrobates, voltigeurs et musiciens racontent à leur manière l'histoire de l'humanité. Entre les deux, il y aura de belles découvertes à faire. Les 7 et 8 janvier, Cloche, un spectacle de magie nouvelle de Rémi Luchez, fera coexister trois musiciens et un acrobate solitaire.

En février, on verra l'avant-première de The Little Prince, un solo conçu par Bashar Murkus pour l'acrobate palestinien Wajdi Khalid. Du 2 au 4 mars, trois pièces créées par des femmes seront à l'affiche. La Nuit du cirque mettra en piste de jeunes circassiens du Lido de Toulouse et du Théâtre de l'Union de Limoges.

Pour le théâtre, dans Abysses, de Davide Enia, Jacques Bonnafé et son fils Léon évoqueront la vie dans l'île de Lampedusa où débarquent les migrants qui traversent la Méditerranée. Suzanne, d'Aurélia Moineau, traitera avec sensibilité de la disparition d'un enfant. De son côté, l'Opéra Pagaï conduira une déambulation inédite dans l'Agora.

Il y aura de la danse avec Seuil qui proposera un langage poétique sur le deuil et Dogs, pensé par Michel Schweizer comme un jeu de société pour cinq jeunes interprètes. Enfin, il ne faudra pas manquer Le Livre des processions. Walid Ben Selim a mis en musique ce chef-d'œuvre de la poésie orientale. Le concert sera donné le 30 avril par le chœur et l'orchestre des Musicales du Liban et la pianiste Agathe Di Piro.

La saison sera présentée le vendredi 19 juin à 19 heures à la plaine de Lamoura, avant le concert de Yom et des frères Ceccaldi, à 21 heures. Les tarifs sont les mêmes que ceux de la saison 2025-2026, sauf pour les Scènes de territoires(s) où ils diminuent et passent à 17 euros





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