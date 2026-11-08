Osons le train : pétition pour la réouverture de la ligne Mont-de-Marsan-Bagnères

Le collectif Osons le train lance une pétition pour intégrer la ligne Morcenx-la-Nouvelle-Bagnères-de-Bigorre aux contrats de plan État-Régions 2027.

Le collectif interdépartemental Osons le train intensifie sa mobilisation pour la réouverture de la ligne ferroviaire reliant Mont-de-Marsan à Bagnères-de-Bigorre. Cette initiative vise à intégrer ce tronçon de 118 kilomètres aux futurs contrats de plan État-Régions pour l'année 2027.

Relance du combat ferroviaire dans les trois départements

Le collectif Osons le train, fondé en juin 2018 par des militants des Hautes-Pyrénées, du Gers et des Landes, a officialisé cette nouvelle étape de son combat. La structure souhaite que la réouverture de la ligne soit prise en compte dans les contrats de plan État-Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Le groupe a initié cette démarche lors d'une conférence de presse tenue le vendredi 6 novembre à Mont-de-Marsan.

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Christian Duprat, référent landais du collectif, a détaillé les objectifs de cette relance. L'organisation entend démultiplier ses actions pour obliger l'État à répondre aux enjeux actuels. Cette stratégie comprend notamment une nouvelle pétition, faisant suite à la première qui avait récolté 4 000 signatures.

Arguments économiques et impact environnemental du projet

La ligne, qui prend son départ à Morcenx-la-Nouvelle, traverse un territoire de 259 000 habitants répartis sur 264 communes. Ces communes sont regroupées au sein de six communautés de communes et de deux communautés d'agglomération. Christian Duprat illustre l'ampleur de la perte en précisant que 110 trains de céréales vers Tarbes et 150 vers Mont-de-Marsan ont été supprimés.

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Cette suppression équivaut à la circulation de 17 160 camions supplémentaires sur les routes. Christian Duprat souligne également le retard du financement étatique. Il critique le fait que l'État invoque la dette sans prendre de décision concrète. Le cabinet Degest éco évalue le coût de la réouverture entre 181 et 581 millions d'euros.

Alternative durable face au transport routier dominant

Le projet promeut un report modal vers le rail pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Le transport ferroviaire rejette huit fois moins de CO2 que la voiture individuelle. Cette donnée environnementale est centrale pour le collectif qui défend le transport de marchandises comme alternative au tout routier.

Aujourd'hui, 5 000 voyageurs empruntent quotidiennement la liaison routière entre Mont-de-Marsan et Tarbes. Le bus effectue seulement quatre allers-retours par jour. Ce mode de transport émet dix fois plus de CO2 que le train et impose une heure de voyage supplémentaire aux usagers.

Enjeux industriels et sociaux de la reconquête territoriale

La pertinence du projet s'appuie sur un rapport de Réseau Ferré de France datant de juillet 2010. Ce document démontre l'importance des embranchements vers des sites industriels comme Agralia et Potez Aéronautique à Aire-sur-l'Adour. L'entreprise Maïsadour fait également partie des acteurs concernés par ce réseau de fret.

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Les citoyens rencontrés lors des réunions publiques plébiscitent la relance pour des raisons multiples. Ils souhaitent moins de camions sur les routes et un service pour les étudiants, les salariés et les personnes sans permis. Le collectif prévoit d'envoyer sa plaquette argumentaire aux préfets et aux élus locaux pour soutenir cette démarche.