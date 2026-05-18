Osmos X : Société rennaise qui ouvrira une antenne en Ville Rose avec ambition de déployer des satellites en orbite dès 2023.

'Osmos X' développe des véhicules orbitaux,' qui lancent également des satellites en orbite, en utilisant une propulsion plasma. Ce sont de nombreux projets qui se sont engagés dans ce domaine ces dernières années', tandis que la société d'Exotrail, parmi d'autres, a choisi une propulsion électrique à effet Hall. Ces nouveaux véhicules orbitaux semblent prometteurs avec leurs coûts d'opération divisés.'

La société rennaise d'Osmos X a ouvert, en Avril 2023, une antenne dans la Ville rose. Ils ambitionnent de voler leur propulsion plasma de leur véhicule orbital dès l'année prochaine.

Une heure après le décollage, le lanceur disperse un nanosatellite arrivé en orbite basse à 1 000 km au-dessus de la Terre. Un véhicule orbital prend le relais et le transfère avec soin vers sa destination finale en orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. Ce véhicule orbital est aussi capable de recharger en carburant un satellite pour prolonger sa durée de vie ou encore de désorbiter un engin en fin de mission pour éviter de créer un nouveau débris.

En 2022, Osmos X a fondé une nouvelle entreprise dans la région parisienne et à Toulouse. Ils ont testé avec succès, début 2024, leur premier Spacevan qui a déployé un satellite en orbite basse. Pour Osmos X, l'étoile montante du Newspace sera leur « Maia Factory » d'ici deux ans. Notre technologie s'appelle HPCR (pour High Power Cyclotron Resonance).

Notre véhicule va embarquer une certaine quantité de gaz qui, grâce à un effet de résonance, aura un taux d'ionisation très élevé. Cela va permettre d'être à peu près trois fois plus efficace que les moteurs électriques et donc de faire trois fois plus de missions qu'un véhicule équipé d'une technologie électrique existant sur le marché. Les coûts d'opération de la mission seront également divisés





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