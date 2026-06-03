Oscar, l'ancien milieu de terrain de Chelsea, raconte son accident cardiaque

Oscar, l'ancien milieu de terrain de Chelsea, a raconté en détail son accident cardiaque qui a mis un terme définitif à sa carrière sportive. Le joueur brésilien a souffert d'un arrêt cardiaque critique pendant plus de deux minutes avant d'être réanimé par les équipes médicales.

Oscar , l'ancien milieu de terrain de Chelsea , a raconté en détail son accident cardiaque qui a mis un terme définitif à sa carrière sportive. Le joueur brésilien a souffert d'un arrêt cardiaque critique pendant plus de deux minutes avant d'être réanimé par les équipes médicales.

Il a 34 ans et souffre d'une syncope vasovagale, une maladie chronique qui affecte directement son rythme cardiaque ainsi que sa pression artérielle. Cette pathologie l'a contraint à officialiser sa retraite des terrains en avril dernier, malgré un contrat initial courant jusqu'en 2027. Le joueur a raconté que c'est la voix de son fils qui l'a maintenu en vie pendant son arrêt cardiaque.

Il a également subi une intervention chirurgicale par ablation pour stabiliser son état et mener une existence normale. Cependant, cette opération lui a définitivement proscrit la pratique du football à haute intensité





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oscar Chelsea Accident Cardiaque Syncope Vasovagale Retraite Des Terrains

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avancée majeure dans le traitement du cancer de la prostate métastatique grâce à une combinaison thérapeutique innovanteUn essai clinique coordonné par le Centre Oscar Lambret de Lille démontre l'efficacité d'une association de médicaments réduisant de moitié le risque de progression chez les patients atteints de cancer de la prostate métastatique avec altérations génétiques.

Read more »

Chelsea : le nouveau maillot domicile officiellement dévoiléChelsea vient de dévoiler son nouveau maillot domicile. Un maillot forcément bleu mais qui n'est pas suivi de blanc mais d'or.

Read more »

[Podcasts] ALLO JEROME : César Azpilicueta, légende de Chelsea, ancien joueur de l'OM, invité de Rothen s'enflamme !Retrouvez Rothen s'enflamme de 18h à 20h sur RMC.

Read more »

Vivre Roland-Garros de l'intérieur : le programme 'Entrée de rêve' offre une immersion unique aux jeunes licenciésChaque année, le tournoi de Roland-Garros permet à 172 licenciés, dont 10 enfants handicapés, d'accompagner les joueurs sur les courts via le programme 'Entrée de rêve'. Reportage sur l'expérience de deux enfants, Margot et Oscar, qui ont vécu ce moment privilégié.

Read more »