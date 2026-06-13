Orléans célèbre 10 ans de basket 3×3 avec une semaine festive sur la place du Martroi

La ville d'Orléans organise du 12 au 17 juin 2026 une semaine d'animations gratuites pour les dix ans du basket 3×3, avec compétitions internationales, finales départementales et initiations sur la place du Martroi.

La ville d' Orléans célèbre le dixième anniversaire du basket 3×3 avec une semaine d'animations dédiées, du vendredi 12 au mercredi 17 juin 2026, sur la place du Martroi.

Cet espace public historique se transforme pour six jours en un temple du basketball urbain, avec des compétitions, des initiations et des rencontres ouvertes à tous. L'événement marque le retour d'une tradition qui avait vu le jour une première fois il y a dix ans, et la place du Martroi s'est parée pour l'occasion. Parmi les temps forts figure une étape des Women's Series, le circuit international féminin organisé par World Athletics, pour la quatrième fois à Orléans.

Les meilleures joueuses du monde, notamment des équipes d'Espagne, de Hongrie, de République tchèque, du Kenya, de Slovaquie, d'Irlande et d'autres, s'affronteront sous les yeux des Orléanais. Le programme comprend également des finales départementales pour les catégories seniors, U13, U15 et U18, tant pour les femmes que pour les hommes, dans les ligues superleague et junior league.

Cette semaine est aussi conçue comme une porte d'entrée vers la pratique pour les familles, les jeunes et le grand public, avec des créneaux d'initiation où chacun peut attraper un ballon et s'essayer au jeu. L'objectif affiché est de promouvoir le basket 3×3 comme un sport accessible et dynamique, en plein cœur de la cité ligérienne





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Basket 3×3 Orléans Women's Series Compétition Initiation Sportive

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