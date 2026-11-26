Le Thanksgiving est fêté le jeudi 26 novembre aux États-Unis. Découvrez l'histoire des Pères pèlerins, l'origine de la dinde et les traditions associées à cette fête.

Le jeudi 26 novembre marque une journée clé pour les citoyens américains qui célèbrent le Thanksgiving, également connu sous le nom d'Action de grâce. Cette fête nationale, fixée au quatrième jeudi de novembre, est un jour férié majeur où la tradition exige que les familles se rassemblent autour d'un repas comportant obligatoirement de la dinde. Bien que cette célébration soit profondément ancrée dans la culture outre-Atlantique, elle reste souvent méconnue en Europe, bien que ses racines historiques soient aussi riches que symboliques pour comprendre l'identité américaine contemporaine.

Les racines historiques et la colonisation américaine

L'origine du Thanksgiving remonte directement à la période de la colonisation de l'Amérique par les Européens, un chapitre fondateur de l'histoire nord-américaine. En 1620, un groupe de dissidents anglais, appelés les Pères pèlerins, a débarqué sur les côtes de ce qui deviendra la Nouvelle-Angleterre. Leur arrivée marqua le début d'une nouvelle ère de peuplement et d'échanges culturels avec les populations autochtones vivant sur le continent.

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Face aux conditions difficiles de leur nouvel environnement, les colons ont été sauvés par les indigènes locaux qui leur ont transmis des savoirs vitaux. Ces connaissances incluaient les techniques essentielles de la chasse, de la pêche et de la culture du maïs, permettant ainsi la survie du groupe. Cette collaboration interculturelle fut déterminante pour établir les fondations de la colonie et assurer sa pérennité économique et alimentaire.

La première grande récolte fut célébrée en 1621, marquant un tournant décisif dans l'histoire de la colonie. Les colons britanniques invitèrent alors les indigènes à partager leur repas afin de les remercier pour leur aide précieuse et leur apport en connaissances. Cet événement fondateur est considéré comme la première célébration historique qui a donné naissance à la tradition du Thanksgiving telle que nous la connaissons aujourd'hui.

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Pourquoi la dinde est-elle au centre du repas traditionnel ?

Le choix de la dinde comme plat principal du Thanksgiving s'explique par une relecture historique et des considérations pratiques. Lors du repas historique de l'automne 1621, les convives ont en réalité dégusté cinq cerfs, ainsi que des dindes sauvages et des pigeons. La dinde est donc devenue le symbole central de ce repas historique pour se souvenir de ce premier Thanksgiving fondateur et honorer la mémoire de cet événement shared.

Outre sa valeur symbolique, la dinde offre un avantage logistique considérable en permettant de nourrir un grand nombre de personnes à un coût faible. Cet aspect pratique en a fait le plat de choix pour les familles nombreuses et les rassemblements communautaires à travers les générations. Cette tradition culinaire s'est donc imposée naturellement comme un pilier incontournable des célébrations modernes.

La relation entre la présidence des États-Unis et la dinde a également pris une dimension institutionnelle particulière. La tradition s'est exportée jusqu'à la Maison-Blanche, où elle a été codifiée par une décision présidentielle notable. En 1963, le président John Fitzgerald Kennedy a pris la décision de gracier une dinde, instaurant ainsi une cérémonie annuelle qui perdure encore aujourd'hui.

Cette pratique annuelle voit chaque président des États-Unis gracier une dinde juste avant le jour du Thanksgiving. Le président Donald Trump s'est d'ailleurs exécuté ce mardi 24 novembre, confirmant la continuité de cette cérémonie diplomatique et médiatique. Ce geste symbolique, bien que léger, attire l'attention mondiale sur la fête et renforce son image de tradition familiale et républicaine.

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La célébration du Thanksgiving au Canada et à Leyde

Si le Thanksgiving est principalement associé aux États-Unis, il est également célébré au Canada, bien que la date diffère significativement. Les Canadiens rendent grâce pour les récoltes et les bonheurs reçus au cours de l'année lors du deuxième lundi d'octobre. Cette différence de calendrier reflète des réalisons climatiques et historiques distinctes entre les deux pays voisins.

En Europe, la ville néerlandaise de Leyde célèbre le Thanksgiving en même temps que les États-Unis. Cette singularité historique s'explique par le fait que les Pères pèlerins s'y étaient réfugiés au début du XVIIe siècle avant de traverser l'Atlantique. Ce lien historique direct crée un pont culturel unique entre la ville européenne et la tradition américaine moderne.

Ces différentes manifestations du Thanksgiving soulignent l'universalité du sentiment de gratitude, tout en respectant les contextes locaux propres à chaque région. Que ce soit par la dégustation de la dinde aux États-Unis, les célébrations d'octobre au Canada, ou les commémorations à Leyde, cette fête reste un moment de rassemblement familial et culturel majeur dans plusieurs parties du monde.