Orelsan : le rappeur normand en plein ascension, revendiquant 400 000 euros pour être à la tête d’affiche d’un festival

Orelsan, l’un des artistes les plus populaires et influents du rap français, connaît un succès sans précédent. Sa capacité de vente, alliée à son allure décomplexée et son audace artistique, le propulsent vers une position de référence sur les scènes européennes. Il revendique maintenant un salaire astronomique, au total de 400 000 euros, pour être la tête d’affiche d’un festival, établissant un nouveau record dans l’histoire du rap français.

Orelsan ne cesse d'aller de mieux en mieux, devenant l’un des artistes français les plus convoités. Après sa récente tournée historique, où ses 15 concerts à l’Accor Arena de Paris ont enregistré un total de plus de 300 000 billets vendus en 24 heures, il revendique maintenant 400 000 euros pour être la tête d’affiche d’un festival.

Il a également conclu un accord colossal en mars avec plusieurs médias, révélant qu’il préparait de nouveaux projets et qu’il opèrerait l’exploitation de son catalogue. Ses choix artistiques, alliés à son incroyable capacité de vente, le propulsent dans le top des scènes européennes





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