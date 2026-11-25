Découvrez l'oreiller Cloud Fresh de Litier Français à 97,30 euros pendant le Black Friday. Profitez d'une réduction de 30 % et d'un code promo pour un sommeil optimal sans douleur cervicale.

La marque de literie française Litier Français a lancé une opération promotionnelle majeure en marge du Black Friday 2026. Cette initiative cible spécifiquement son produit phare, l'oreiller Cloud Fresh, en réduisant drastiquement son prix de vente pour le grand public. L'objectif affiché par la marque est de rendre accessible une literie de qualité supérieure à un coût nettement inférieur aux standards du marché actuel.

Offre Black Friday sur l'oreiller Cloud Fresh

L'oreiller Cloud Fresh de Litier Français est actuellement proposé à un tarif définitif de 97,30 euros. Ce prix de vente s'applique directement sur le prix public initial qui est fixé à 139 euros, constituant ainsi une réduction immédiate de 30 %. Cette offre s'inscrit dans la stratégie commerciale annuelle de la marque qui vise à casser les prix sur ses gammes haut de gamme durant cette période de fêtes.

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Conditions d'achat et avantage du code BLACK18

Les consommateurs peuvent bénéficier d'une remise supplémentaire en utilisant le code promotionnel BLACK18 lors de la validation de leur commande. L'application de ce code permet de finaliser l'acquisition de l'oreiller à 97,30 euros, soit le prix affiché précédemment. Cette structure tarifaire combine déjà la réduction de 30 % sur le prix public pour offrir un coût final attractif aux acheteurs.

Caractéristiques techniques et confort cervical

L'oreiller Cloud Fresh est conçu avec une technologie double couche pour garantir un maintien optimal et une régulation thermique efficace. La première couche intègre de la mousse Fresh destinée à apporter une sensation de fraîcheur continue tout au long de la nuit. La seconde couche est constituée d'une mousse à mémoire de forme qui s'adapte parfaitement à la morphologie de la tête et du cou pour un soutien ergonomique.

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Logistique gratuite et politique de retour

L'achat de cet article chez Litier Français inclut systématiquement la livraison à domicile gratuite pour l'ensemble du territoire. Le délai de réception des marchandises est estimé à quatre jours ouvrés après la confirmation de la commande. Les clients disposent également d'un délai de quatorze jours pour changer d'avis et retourner le produit s'il ne correspond pas à leurs attentes.

Paiement flexible et durée de vie garantie

La marque propose une option de paiement en plusieurs fois pour faciliter l'acquisition de l'oreiller Cloud Fresh par les consommateurs. Le produit est fabriqué avec un tissu respirant et résistant conçu pour conserver ses propriétés antidéformantes sur de nombreuses années. Ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com.