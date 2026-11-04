Ordonnances vertes : conférence sur la santé et l'alimentation à Agen le 5 novembre

Agrobio 47 et Au Fil des Séounes organisent à Agen une conférence sur les ordonnances vertes, jeudi 5 novembre à 19 heures.

Agrobio 47 et l'association Au Fil des Séounes organisent une conférence ouverte à tous sur les ordonnances vertes, intitulée 'Santé & alimentation : quand les ordonnances vertes deviennent un projet de territoire'. L'événement se déroule ce jeudi 5 novembre à partir de 19 heures, dans l'auditorium de l'Agropole d'Agen.

Le docteur Louis-Adrien Delarue, médecin généraliste et membre d'Alerte médicale sur les pesticides et perturbateurs endocriniens, animera la soirée. Son intervention porte sur l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé et sur les solutions concrètes à mettre en place, à l'échelle individuelle comme collective.

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Le fonctionnement d'une ordonnance verte

Une ordonnance verte est une prescription médicale qui permet la distribution de paniers bio et locaux aux femmes enceintes. L'objectif est de limiter leur exposition, ainsi que celle de leur fœtus, aux perturbateurs endocriniens.

La conférence détaillera ce mécanisme dans un cadre accessible au grand public. Elle reviendra sur la logique de la prescription, qui vise à agir en amont, dès la grossesse, sur l'alimentation quotidienne.

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Le dispositif repose donc sur un lien entre le soin et l'approvisionnement local. Il associe la prescription médicale à la distribution de produits biologiques issus de circuits de proximité.

Le rôle du docteur Louis-Adrien Delarue

Le docteur Louis-Adrien Delarue présentera l'impact des perturbateurs endocriniens sur la santé, un sujet sur lequel il intervient en tant que médecin généraliste. Il est également membre d'Alerte médicale sur les pesticides et perturbateurs endocriniens.

Son intervention doit aussi aborder les solutions concrètes, qu'elles relèvent de choix individuels ou de démarches menées à l'échelle collective. Cette double approche permet de relier les pratiques de chaque foyer aux politiques locales.

Le public pourra ainsi confronter l'expertise médicale aux réalités du terrain. La soirée est ouverte à tous, sans condition d'inscription mentionnée dans les informations disponibles.

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Un projet de territoire porté par les collectivités

Le dispositif d'ordonnance verte peut être porté par une commune, une communauté de communes ou une CPTS, une communauté professionnelle territoriale de santé. Cette souplesse permet à plusieurs acteurs locaux de s'en saisir.

Les organisateurs entendent montrer, lors de cette soirée, comment ce dispositif peut devenir un véritable projet de territoire. Agrobio 47 et Au Fil des Séounes proposent ainsi de rassembler élus, professionnels de santé et habitants autour d'un même objectif.

La conférence se tient à l'Agropole d'Agen, à partir de 19 heures ce jeudi 5 novembre. Les personnes intéressées peuvent y assister directement, l'événement étant ouvert à tous.