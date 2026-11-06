Orchestre du nouveau monde : la mobilisation musicale gagne la France le 5 novembre

Le jeudi 5 novembre, l'Orchestre du nouveau monde a fait jouer des musiciens dans une vingtaine de villes françaises auprès des cortèges sociaux.

Le jeudi 5 novembre, l'Orchestre du nouveau monde ( ONM) est revenu jouer dans les cortèges à Paris pour apporter sa " puissance " musicale aux manifestants. Le même jour, d'autres formations de " musiciens en lutte " ont répondu à cet appel dans une vingtaine de villes à travers la France.

Le chef d'orchestre et créateur de l'ONM, Étienne Jarrier, présente cette formation comme la bande-son d'une " révolution citoyenne ". Ses membres sont devenus une figure familière des cortèges depuis le début du mouvement social en France.

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Un orchestre militant né il y a six ans

L'Orchestre du nouveau monde regroupe près de 250 adhérents, professionnels et amateurs confondus. Constitué en association depuis 2022, il essaime désormais dans plusieurs régions de France.

Lors de la journée du 5 novembre, une trentaine de musiciens pros et amateurs ont répondu à l'appel de l'ONM à Paris. Le groupe avait déjà été la cible de tirs de gaz lacrymogènes le 17 octobre, alors qu'il jouait dans la capitale.

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Des valeurs revendiquées par Étienne Jarrier

Étienne Jarrier affirme que l'orchestre se veut " antiraciste, anticapitaliste, féministe, écologiste et dans une logique de décroissance ". Il revendique ces positions auprès du quotidien Le Monde.

Selon Étienne Jarrier, l'ONM dispose d'un Manifeste rédigé en écriture inclusive, qui propose une alternative au modèle dominant dans son secteur. L'orchestre affirme aussi ouvertement son soutien au mouvement lycéen.

Le groupe a déjà joué en 2022 lors de mobilisations pour le climat, puis à plusieurs reprises contre la réforme des retraites et lors des mobilisations du 1er-Mai.

Une mobilisation relayée dans plusieurs villes

Dimanche, l'ONM a lancé un appel pour que d'autres orchestres se forment en région au départ des manifestations, sous le slogan " Orchestres partout, silence nulle part ". Les organisateurs affirment que 25 villes ont répondu jeudi.

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Parmi ces villes figurent Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Lille et Tours, selon les organisateurs. Le public a applaudi des morceaux de Star Wars, Avengers et de la " Symphonie du nouveau monde " de Dvorak, dans une ambiance festive.

Le chiffre de 25 villes avancé par les organisateurs reste supérieur à la vingtaine de villes évoquée dans l'information générale. À La Rochelle, un orchestre s'est également invité dans la grève du 5 novembre, une initiative présentée comme une manière d'impulser de l'espoir et de l'énergie dans la lutte sociale.