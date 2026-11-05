Orchestre du Nouveau Monde et grève lycéenne : la musique au service des luttes

L'Orchestre du Nouveau Monde, dirigé par Étienne Jarrier, mobilise ses 250 membres pour soutenir le mouvement lycéen. Focus sur leur engagement pour la justice climatique et sociale à Paris.

Le 5 novembre 2026, la Place de la République à Paris a retenti sous les accords classiques et pop portés par l'Orchestre du Nouveau Monde. Dirigés par le chef d'orchestre Étienne Jarrier, une centaine de musiciens ont intégré la manifestation lycéenne en solidarity directe avec le mouvement social en cours. Cette performance publique visait à soutenir les revendications des élèves contre la vie chère et les politiques d'austérité, marquant une convergence unique entre l'art et l'engagement citoyen.

Une formation artistique engagée depuis cinq ans

L'Orchestre du Nouveau Monde, une association de jeunes musiciens créée il y a cinq ans, place la justice sociale et climatique au cœur de ses missions. L'initiative est née d'un projet personnel d'Étienne Jarrier, visant à honorer la mémoire de son père décédé. Cette démarche a rapidement évolué pour sortir la musique classique des auditoriums traditionnels et la placer au service de causes sociétales majeures. L'orchestre compte aujourd'hui environ 250 adhérents, dont la moyenne d'âge est de 24 ans, composés d'étudiants en conservatoire et de musiciens amateurs.

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Une convergence entre justice climatique et sociale

L'engagement de l'Orchestre du Nouveau Monde repose sur une vision intégrée des luttes contemporaines. Camille Étienne et le groupe fondateur ont initié des projets comme "Glacier" pour alerter sur la fonte des glaces, illustrant leur prise de position climatique. La justice sociale, incluant les combats féministes et antiracistes, est perçue comme intrinsèquement liée à l'urgence écologique. Cette convergence des luttes permet à l'orchestre de renforcer la visibilité et l'impact des mouvements sociaux par la force symbolique de la musique.

Soutien actif aux revendications lycéennes en France

En ce mois de novembre 2026, à sept mois de l'élection présidentielle française, l'orchestre juge essentiel de donner de la force au mouvement lycéen. Les musiciens considèrent que le droit à l'avenir et les conditions matérielles d'études constituent des enjeux politiques majeurs. Présent deux heures avant le début de la manifestation, le groupe répète directement sur place pour transformer l'exercice en concert politique. Cette présence visuelle et sonore vise à politiser un moment clé de la vie démocratique nationale en France.

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Un répertoire hybride pour renverser les codes

Le programme musical de l'Orchestre du Nouveau Monde mélange avec intention les standards classiques et la pop culture actuelle. Cette stratégie cherche à utiliser une forme d'art souvent perçue comme légitime ou élitiste comme outil de contestation. Le répertoire inclut des hymnes révolutionnaires tels que L'Internationale et La Marseillaise, côtoyant des chants modernes issus de la culture populaire. L'objectif est de renverser le système politique en utilisant ses propres codes culturels pour toucher un large public de manifestants.

La réalité des manifestations et répression policière

L'engagement de l'orchestre n'est pas sans risques, comme l'a rappelé la journée du 17 octobre 2026 lors d'une précédente mobilisation. Les musiciens ont été exposés aux gaz lacrymogènes et ont dû interrompre leur performance face à une présence policière impressionnante. Malgré la peur initiale, la plupart ont conservé leur sang-froid pour continuer à jouer avant de devoir se disperser. L'orchestre partage désormais son savoir-faire technique avec d'autres groupes, encourageant la création autonome de formations musicales lors des prochains rassemblements publics.