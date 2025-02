Orange s'allie à Mistral AI pour l'exploration de nouvelles frontières de l'IA

Le Sommet pour l'action sur l'IA à Paris a vu l'opérateur Orange annoncer un partenariat stratégique avec la start-up française Mistral AI. Cette collaboration vise à intégrer l'IA dans les opérations, les services et les initiatives de recherche et développement d'Orange, propulsant ainsi l'entreprise vers un rôle de leader dans l'écosystème de l'IA européen.

Le Sommet pour l'action sur l'IA à Paris offre une plateforme aux opérateurs français pour annoncer des partenariats avec des acteurs clés de l'intelligence artificielle. Alors que Bouygues Telecom s'allie à l'américain Perplexity, Free et Orange se tournent vers la start-up française Mistral AI, chacune adoptant une stratégie différente. Free, dans un objectif « stratégique pour accélérer le développement de l'IA en Europe », ambitionne une collaboration de grande envergure.

Orange, quant à lui, présente ce rapprochement avec la pépite française de l'IA comme une collaboration « stratégique de recherche » visant à offrir la meilleure expérience IA possible. Les équipes de recherche et de développement d'Orange collaboreront avec celles de Mistral AI pour construire les réseaux de demain et garantir un accès fluide à l'IA pour tous les clients. L'objectif est notamment de répondre aux exigences de l'IA omnimodale, une IA capable d'intégrer et d'analyser des données diverses (voix, données, images) pour enrichir l'interaction utilisateur. Orange souligne que ce type d'IA nécessite une évolution des infrastructures « pour garantir une qualité réseau remarquable et une latence minimale ». Les deux entreprises entendent également relever les défis liés à la connectivité et à la disponibilité des GPU, essentiels pour profiter de solutions d'IA avancées. Orange prévoit d'intégrer d'ailleurs des capacités d'IA dans son infrastructure pour optimiser, par exemple, la gestion intelligente du trafic ou la maintenance prédictive et de réparation. « Parallèlement, de nouveaux services personnalisés basés sur l'IA pourront être développés pour les 300 millions de clients d'Orange à travers le monde », précise l'opérateur.Malheureusement pour les clients grand public, ce partenariat n'apporte pas de véritables avantages à court terme. Orange indique qu'il proposera l'application Le Chat, mais uniquement en option sur les abonnements mobiles professionnels, avec une tarification unifiée. L'opérateur profite aussi de cette opportunité pour enrichir son offre IA générative, Live Intelligence, avec une solution clé-en-main utilisant Codestral, LLM conçu par Mistral AI et un hébergement sur ses propres infrastructures.Alors que la France aspire à occuper une place de choix dans la révolution de l'IA, cette collaboration entre l'opérateur historique et la jeune entreprise française de l'intelligence artificielle témoigne des ambitions tricolores. « Ce partenariat avec Mistral AI est une avancée majeure vers la construction d’une Europe leader de l’IA », déclare Orange. « Cette collaboration stratégique vise à intégrer l’IA dans les opérations, les services et les initiatives de R&D d’Orange. Cela représente une étape importante dans le déploiement de l’IA et dans la préparation à l’adoption croissante de cette technologie transformative





