Les analystes de Bernstein estiment que l'action Oracle affiche un potentiel de hausse de plus de 30 % par rapport à son scénario pessimiste. Cette analyse survient alors que l'action a chuté de 19 % cette semaine face aux doutes sur la dette d'Oracle et l'infrastructure IA.

Les analystes de Bernstein publient une note de recherche détaillée affirmant que l'action Oracle présente un potentiel de hausse de plus de 30 %, même dans le scénario le plus pessimiste imaginé. Ce scénario extrême postule la disparition totale de l'activité de centres de données liée à l'intelligence artificielle pour l'entreprise. Mark Moerdler, dirigeant l'équipe d'analyse, souligne que les fonds propres de la société valent davantage hors IA qu'actuellement.

Oracle Corporation est considérée comme l'un des grands bénéficiaires de l'expansion massive du secteur de l'intelligence artificielle depuis la fin de l'année 2022. L'entreprise a radicalement réorienté son modèle économique en se concentrant sur le développement de centres de données pour supporter les charges de travail liées à l'IA. Cette transformation a permis à Oracle de se positionner comme un véritable hyperscaler dans l'industrie technologique mondiale.

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Valorisation de l'infrastructure et de la dette

L'évaluation de la performance de l'entreprise sert d'indicateur boursier reflétant l'évolution des infrastructures d'intelligence artificielle. L'unité Oracle Cloud Infrastructure (OCI) concurrente directement AWS d'Amazon, Azure de Microsoft ainsi que les offres cloud de Google. Malgré cette position dominante, les investisseurs expriment des inquiétudes croissantes concernant les montants considérables de dette contractés par Oracle pour financer ses ambitions en centres de données.

Le faible taux de conversion du carnet de commandes et les flux de trésorerie disponibles négatifs font également l'objet d'un examen approfondi par le marché. L'action Oracle a été lourdement touchée par une correction plus large du secteur technologique. Wall Street a enregistré vendredi sa pire semaine depuis avril 2025, l'indice de référence ayant glissé en territoire de correction.

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Scénario pessimiste et multiple logiciel

Mark Moerdler et son équipe ont évalué la valeur intrinsèque d'Oracle en supposant la disparition de tous les revenus provenant des centres de données IA. Ils ont inclus l'incapacité de monétiser l'inventaire d'actifs matériels comme les serveurs et composants réseau, tout en conservant la dette existante. Selon leur note publiée mercredi, Oracle se négocie en dessous de ce que vaudrait l'entreprise si son activité IA venait à échouer. L'estimation fixe la valeur de l'action à 133 dollars.

L'action a clôturé sa dernière séance à 101,19 dollars. Cette comparaison indique que l'estimation de Bernstein représente un potentiel de hausse de 31,4 %. Les analystes soulignent que le multiple appliqué à l'activité logicielle hors IA est injustement bas. Ils contestent la notion d'une "Apocalypse SaaS" évoquée plus tôt cette année. Ils recommandent un multiple plus élevé en raison de la fidélisation de la clientèle et des marges élevées des bases de données.

Gestion des risques et baux de centres de données

L'autre explication potentielle à la sous-évaluation concerne l'intégration d'un scénario d'hiver de l'IA dans les cours actuels. Les investisseurs craignent qu'Oracle ne puisse pas sous-louer ou reconverter ses baux signés, notamment les 288 milliards de dollars de contrats de centres de données récemment validés. Bernstein ne partage pas cette vision pessimiste concernant l'exposition aux risques contractuels.

Les analystes ont précisé que les capacités des centres de données d'Oracle seront déployées progressivement et non en une seule fois. Cette progression augmente la probabilité que l'entreprise puisse sous-louer ou utiliser ces infrastructures efficacement. Les baux ont une durée s'étendant de 15 à 19 ans. Cette échéance limite l'exposition annuelle à un montant compris entre 15 et 19 milliards de dollars.

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Le maximum d'exposition serait vraisemblablement atteint vers l'exercice fiscal 2030. Mark Moerdler affirme que tant que l'IA générative ne subit pas un échec retentissant à l'échelle mondiale, Oracle pourra utiliser ou sous-louer ces capacités. Cela est particulièrement vrai si OpenAI et les autres clients ne respectent pas leurs engagements contractuels. L'infrastructure cloud souverain et privé d'OCI reste unique sur le marché.