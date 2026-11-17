Le cours de l'or reste soutenu à près de 3880 dollars l'once malgré les hausses de taux anticipées par la Fed et l'inflation persistante, portés par les achats institutionnels massifs des banques centrales mondiales.

Le métal jaune se négocie actuellement à moins de 3 880 dollars l'once, enregistrant une baisse d'environ 30 % par rapport au record historique établi fin janvier dernier. Octobre a marqué le pire mois d'octobre pour cette matière première depuis 2008, un recul brutal immédiatement accéléré par la publication des données sur l'inflation la semaine précédente. Cette chute a ramené les prix à leur niveau le plus bas récent, mettant à l'épreuve la conviction des investisseurs à long terme tout en soulignant la volatilité actuelle du marché.

Pression inflationniste et politiques de la Fed

Mardi dernier, le gouvernement a confirmé que le prix à la consommation avait augmenté de 0,4 % en octobre, dépassant la prévision des économistes qui tablait sur 0,3 %. Cette donnée a provoqué une chute de plus de 2 % du cours de l'or le jour même, tandis que le dollar américain et les rendements des bons du Trésor enregistraient des envolées significatives. Cette dynamique démontre la sensibilité actuelle des actifs sans revenu face aux indicateurs macroéconomiques plus robustes que prévu.

Also read Forum National ESS Niort : 2000 acteurs mobilisés pour la résilience et l'investissement

Une part importante de cette inertie inflationniste provient du secteur de l'énergie, où les prix de l'essence ont bondi de plus de 25 % par rapport à l'année précédente. Cette flambée est en grande partie attribuable aux tensions géopolitiques et au conflit en cours au Moyen-Orient qui perturbe les chaînes d'approvisionnement. Cependant, l'énergie ne suffit pas à expliquer l'ensemble du phénomène, car les services hors logement, comme les soins médicaux et l'assurance automobile, ont augmenté d'environ 0,4 % en octobre.

Ce rythme mensuel correspond à une hausse annuelle proche de 5 %, un niveau que Austan Goolsbee de la Fed de Chicago a qualifié de presque inquiétant lors de ses commentaires publics. Il a averti que cette inflation des services ne baisserait pas de sitôt, contraignant les marchés à réévaluer leurs attentes. Les investisseurs anticipent désormais une nouvelle hausse des taux par la Réserve fédérale en décembre, une mesure qui s'ajoute à une politique monétaire déjà restrictive.

Advertisement

Impact sur les ménages et endettement

Les données de Bloomberg montrent que les contrats à terme sur les fonds fédéraux prévoient environ trois hausses d'un quart de point chacune d'ici l'automne prochain, incluant celle de décembre. Cette orientation restrictive pèse lourdement sur des ménages américains déjà soumis à une pression financière extrême. Selon le ministère du Commerce, les Américains n'épargnent que 3,8 % de leurs revenus, une baisse sensible par rapport aux 5,7 % enregistrés au début de l'année dernière.

La situation se détériore également dans le secteur immobilier et le crédit. La Fed de New York a indiqué que les encours des lignes de crédit hypothécaire ont connu leur plus forte hausse depuis 2005 au troisième trimestre. Les propriétaires empruntent désormais sur la valeur de leur logement pour joindre les deux bouts, illustrant la fragilité des finances personnelles face à la persistance des prix élevés.

Rendements réels et forces contraires

Comme l'or ne rapporte pas d'intérêts, la détention de ce métal devient plus coûteuse lorsque des placements sûrs comme les bons du Trésor offrent des rendements plus élevés. Le meilleur indicateur pour mesurer cette opportunité de coût est le rendement réel, calculé à partir du rendement d'une obligation du Trésor à 10 ans après déduction de l'inflation. Ce dernier a atteint un pic à 2,94 % le mois dernier, son niveau le plus haut depuis novembre 2008, et se situe actuellement à 2,84 %.

Ce rendement réel se trouve à son niveau le plus élevé depuis environ 19 mois. Historiquement, lorsque les rendements réels atteignent de tels sommants, l'or se négocie autour de 800 dollars l'once. Aujourd'hui, malgré une règle analogue qui suggérerait un effondrement des prix, le cours reste près de cinq fois supérieur, soit aux alentours de 4 000 dollars. Le billet vert fort continue de faire pression sur le métal, mais d'autres forces contrecarrent cette tendance baissière structurelle.

Soutien des banques centrales et flux globaux

La réponse à cette résilience inhabituelle réside principalement dans les achats massifs des banques centrales. Selon le World Gold Council, ces institutions ont acquis 321 tonnes d'or au troisième trimestre, ce qui représente une augmentation de 42 % par rapport à la même période l'année précédente. Ce rythme porte le total des achats à 675 tonnes depuis le début de l'année, un niveau supérieur à celui de l'année dernière, indiquant une demande institutionnelle soutenue.

Advertisement

Ces acheteurs institutionnels ne sont pas sensibles au rendement nominal ou réel des actifs. Beaucoup détournent progressivement leurs réserves du dollar américain, une tendance qui s'est accrue de manière constante au fil des années pour diversifier les risques géopolitiques et monétaires. Le World Gold Council a également observé que les banques centrales ont tendance à augmenter leurs achats lorsque les prix baissent, agissant comme un amortisseur naturel qui limite les chutes brutales.

Les flux d'investissements étrangers jouent également un rôle crucial dans le soutien des cours. Bien que les investisseurs américains aient retiré environ 1,8 milliard de dollars du plus grand fonds aurifère en octobre, les fonds aurifères mondiaux ont tout de même enregistré des entrées nettes d'environ 2,7 milliards de dollars. Cet afflux provient principalement de l'Europe et de l'Asie, compensant partiellement la vente du côté américain.

Contexte de la dette publique américaine

La situation macroéconomique à Washington constitue un arrière-plan structurel favorable à la demande d'or. Le déficit fédéral s'est établi à 2 000 milliards de dollars pour l'exercice 2026, représentant 6,2 % du PIB selon le Bureau du budget du Congrès. Cette situation budgétaire tendue alimente l'inquiétude quant à la soutenabilité des politiques monétaires et fiscales à long terme.

La dette détenue par le public a atteint 100 % du PIB, marquant son plus haut niveau depuis 1946. Les intérêts payés sur cette dette ont dépassé 1 100 milliards de dollars, enregistrant une hausse de 11 % en un an. Ce fardeau financier croissant renforce l'attrait de l'or comme valeur refuge face à l'érosion potentielle de la monnaie fiduciaire et à l'incertitude autour de la trajectoire de la dette nationale.