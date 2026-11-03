Optima Aero Europe remporte le prix des Landes aux Néo-Aquitains 2026

Optima Aero Europe s'envole pour la finale régionale à Bordeaux après avoir décroché le prix départemental des Landes lors de la cérémonie du 3 novembre 2026.

La cérémonie des Néo-Aquitains des Landes 2026 a eu lieu ce mardi 3 novembre au Tube, à Seignosse. Optima Aero Europe, entreprise tarnosienne spécialisée dans la récupération et la remise sur le marché des pièces d'hélicoptère, a remporté le prix départemental des Landes. Cette victoire qualifie l'entreprise pour la finale régionale qui se tiendra à Bordeaux en février 2027.

Une première historique à Seignosse

Cette édition marquait une rupture géographique majeure pour les trophées. Pour la première fois depuis vingt-cinq ans d'existence, la cérémonie landaise ne s'est pas tenue dans les habituelles arènes ou salles conventionnelles, mais sur le territoire de Maremne Adour Côte sud (Macs). Le choix du Tube, à Seignosse, symbolise le dynamisme économique et démographique actuel de cette communauté de communes.

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Régis Gelez, président de la collectivité, a souligné l'importance stratégique de cet événement. Il a rappelé que le territoire compte 16 000 entreprises actives. Ces structures couvrent des secteurs clés comme le tourisme, l'industrie et l'agriculture. La présence de nombreux invités confirmait l'enjeu local de cette soirée.

Les acteurs économiques primés

Le groupe Durolage a reçu le premier prix décerné, le prix RSE. Cette holding fondée et présidée par Grégoire Delage regroupe vingt sociétés. Elle opère dans le Grand Sud-Ouest et intervient dans tous les métiers liés à l'eau. Christophe Bourdais, directeur Entreprises ETI et Ingénieries pour la Banque Populaire, a remis la récompense à Gregoire Delage.

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Le groupe accompagne ses clients dans la conception, les travaux et la maintenance de projets hydrauliques, mécaniques et électriques. Sa base est située à Bénesse-Maremne. Cette distinction met en lumière la gestion durable et responsable des ressources en eau par l'entreprise.

Reserv-O, basée à Roquefort, a remporté le prix de la dynamique. L'entreprise spécialisée dans les réservoirs de stockage d'eau pour la protection contre les incendies affiche une croissance remarquable depuis dix ans. Dominique Steyer, président et directeur technique, et Hervé Meyer, directeur, ont représenté la société lors de la remise du prix.

Un contexte économique résilient

Stéphane Vacchiani, directeur du développement événementiel du Groupe Sud Ouest, et Louise Auzemery ont coprésented la soirée. Thierry Rajkovic, directeur général adjoint de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, était également présent. La Banque Populaire coorganise les Trophées avec GSO et le Conseil régional. Pouey International assure le partenariat logistique.

Environ 250 personnes ont assisté à la cérémonie. Dix entreprises avaient été sélectionnées pour leur histoire et leur dynamisme. Les organisateurs affichaient un zeste d'optimisme malgré le marasme économique national. Cyril Gayssot, conseiller départemental, a insisté sur la résilience des Landes face aux défis climatiques.

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Sud Ouest Eco et Entreprises Landes a également mis en avant les enjeux de la filière forêt bois. Le réchauffement climatique, les incendies et le nématode du pin menacent cette activité. Cependant, la soirée a célébré les entreprises qui vont bien, démontrant la capacité d'adaptation du tissu économique landais.