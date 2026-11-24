Le projet de parc de golf à Lège-Cap-Ferret divise. Entre défense du pare-feu naturel par le maire et mobilisation des associations écologiques contre l'usage de l'eau.

Plusieurs voix s'élèvent dans le Bassin d'Arcachon contre l'idée d'implanter un parcours de golf de 18 trous sur le pare-feu de Claouey à Lège-Cap-Ferret. Cette proposition concerne une large bande de terre située entre les pins et l'océan, propriété à la fois de l'Office national des forêts et de la commune locale.

Un projet né après l'incendie de l'été 2026

Le maire de Lège-Cap-Ferret, Philippe de Gonneville, avait anticipé des oppositions face à cette initiative. La bande de terrain visée a été nettoyée lors de l'incendie de l'été 2026 qui a touché la Presqu'île. Ce site, considéré comme un pare-feu naturel, suscite désormais des débats entre développement touristique et préservation environnementale.

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L'édile local a confirmé que des investisseurs privés avaient manifesté leur intérêt pour créer ce complexe sportif. La mairie prend ce dossier au sérieux, soulignant l'utilité potentielle des fairways entretenus par un groupe privé pour servir de coupe-feu efficace.

Positions du maire et garanties annoncées

Philippe de Gonneville précise que aucune décision finale n'a été prise à ce stade. Il insiste sur la vigilance concernant la ressource en eau et l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien du futur parcours. Il affirme également qu'aucun complexe immobilier ne sera associé à ce projet de golf.

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L'administration municipale indique qu'elle écoute et consulte les parties prenantes avant tout engagement définitif. L'objectif affiché est de concilier l'aménagement du territoire avec la sécurité incendie, tout en évitant toute spéculation immobilière liée à l'implantation.

Mobilisation de l'ACEHLCP et pétition

L'Association de conservation de l'environnement et de l'habitat de Lège-Cap-Ferret conteste fermement ce projet. Via une pétition publiée sur le site change.org, elle rappelle que la forêt constitue un patrimoine vivant et un refuge pour la biodiversité à préserver.

L'ACEHLCP appelle à l'abandon du projet de golf pour privilégier la protection contre les incendies. Elle réclame une véritable concertation avec les habitants avant toute décision susceptible de transformer durablement le patrimoine naturel de la zone côtière.

Critiques du Ceba sur la consommation d'eau

Jacques Storelli, président du Ceba qui fédère vingt-cinq associations écologiques du Bassin d'Arcachon, exprime son scepticisme. Il s'interroge sur le cynisme de proposer un tel projet alors que les ruines de maisons incendiées sont encore visibles dans la région.

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Le président du Ceba met en avant la consommation massive d'eau nécessaire à l'entretien d'un tel parcours. Il promet des recours juridiques si le projet avance, tout en suggérant une alternative : créer une zone de maraîchage pour générer de l'emploi et entretenir le pare-feu par l'agriculture.