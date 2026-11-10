Opposition à la ligne THT dans les Landes : les élus refusent le projet de RTE

Concertation lancée le 9 novembre à Captieux pour la ligne 400 kV entre Lot-et-Garonne et Landes. Les opposants exigent un tracé souterrain, rejeté par RTE pour des raisons économiques.

Une opposition frontale s'est dessinée lors de la réunion publique tenue le lundi 9 novembre à Captieux, marquant le lancement officiel de la concertation pour la future ligne très haute tension. Cet événement majeur a opposé les partisans du développement du réseau électrique aux élus locaux et aux habitants du Sud-Gironde qui s'opposent radicalement au tracé proposé par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité, RTE.

Un projet énergétique controversé

Le projet vise à raccorder des parcs solaires situés dans l'est du Lot-et-Garonne au réseau électrique français en traversant le Sud-Gironde jusqu'aux Landes. La ligne, opérant à 400 000 volts, devrait s'étendre sur environ 65 kilomètres. RTE prévoit l'installation de près de 165 pylônes aériens le long de ce corridor, qui relierait le point de départ probablement situé à Allons en Lot-et-Garonne jusqu'à Argelouse dans les Landes. Cette infrastructure traverse directement la forêt des Landes de Gascogne, un espace naturel sensible au cœur de la contestation.

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Réactions vives des élus locaux

Dès l'ouverture des débats, l'ambiance s'est tendue lorsque Jean-Luc Gleyze, adjoint au maire de Captieux et président du Conseil départemental de la Gironde, a pris la parole pour remettre en cause le cadre de la réunion. Il a affirmé avec détermination : " Nous ferons tout pour que ce projet ne voie pas le jour. " La maire de Captieux, Christine Luquedey, a quant à elle insisté pour que la liaison électrique soit enterrée sous terre. Cette option a toutefois été écartée par RTE, qui la juge excessivement coûteuse au regard du budget du projet. Les élus ont monopolisé les premiers temps de parole pour exprimer leur refus catégorique du passage aérien.

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Arguments techniques et écologiques

En réponse à ces oppositions, Hélène Chancel-Lesueur, directrice adjointe de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal) Nouvelle-Aquitaine, a rappelé l'impératif de décarbonation de l'économie. Elle a souligné que la saturation actuelle du réseau rend indispensable son développement pour accompagner la transition énergétique. Jérôme Rieu, délégué régional de RTE Sud-Ouest, a appuyé cette vision en affirmant que tous les chemins vers la sortie des énergies fossiles passent par l'électrification des usages. Selon lui, le réseau doit impérativement s'étendre pour répondre à ces enjeux climatiques et énergétiques à venir.

Perspectives et prochaines étapes

La concertation ne s'arrête pas à cette seule réunion. Dix-huit autres rendez-vous et temps d'échange sont programmés dans les trois départements concernés par l'aire d'étude. La prochaine étape aura lieu le mercredi 18 novembre sur le marché de Saint-Symphorien en Gironde. Objectif final : choisir définitivement le tracé qui permettra de brancher les énergies renouvelables tout en tenant compte des contraintes techniques et des réalités économiques soulignées par RTE, malgré la résistance persistante des populations locales.