Comparatif complet entre l'Oppo X9 Ultra et l'Oppo X10 Pro Max. Analyse des prix, écrans, puces et performances photo pour vous aider à choisir le meilleur smartphone haut de gamme.

La gamme smartphone d'Oppo suscite actuellement une grande confusion chez les consommateurs avertis face à la complexité de sa nomenclature récente. Deux modèles phares se disputent la première place dans la catégorie haut de gamme, chacun ayant obtenu une note exceptionnelle de 9 sur 10 lors de nos tests approfondis. Cette performance technique remarquable s'accompagne toutefois d'un positionnement tarifaire très élevé qui nécessite une analyse rigoureuse pour être justifié.

Différences physiques et conception des appareils

L'Oppo X9 Ultra, lancé officiellement le 21 octobre 2026, se distingue par une présence physique imposante qui peut surprendre les utilisateurs sensitifs. Avec un poids de 235 grammes et une épaisseur de 8,7 millimètres, ce dispositif assume pleinement son statut de poids lourd dans l'industrie de la téléphonie mobile. Bien que l'Oppo X10 Pro Max soit légèrement plus maniable, la différence reste minime entre les deux terminaux en termes de prise en main.

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La disposition des modules photographiques constitue l'autre grande différence visuelle entre ces deux frères techniques. Le X9 Ultra adopte un design circulaire ambitieux qui occupe une surface importante sur la face arrière, rappelant ostensiblement l'esthétique d'un appareil photo professionnel. À l'inverse, le X10 Pro Max préfère une approche plus conventionnelle avec ses capteurs regroupés dans un module carré épais situé en haut à gauche du châssis métallique.

Malgré ces écarts stylistiques majeurs, les deux smartphones partagent un socle technique solide et cohérent. Ils intègrent tous deux une touche de raccourcis personnalisable nommée Snap Key, offrant un accès rapide aux fonctionnalités les plus utilisées. Leur robustesse est également certifiée par les normes d'étanchéité IP66, IP68 et IP69, garantissant une résistance accrue aux poussières et aux jets d'eau puissants.

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Performance des écrans OLED et luminosité

Les écrans OLED de ces deux modèles offrent une surface d'affichage généreuse d'environ 6,8 pouces, idéale pour une immersion visuelle totale. Ils sont cadencés à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, une spécification qui s'applique uniquement lors de l'utilisation de jeux vidéo compatibles avec ce taux de rafraîchissement élevé. Cette fluidité graphique est un standard attendu pour des appareils de cette catégorie de prix.

Cependant, les mesures effectuées lors de nos tests révèlent des écarts notables de luminosité maximale entre les deux terminaux. L'Oppo X9 Ultra atteint un pic d'environ 1500 nits, se distinguant nettement de son concurrent qui plafonne à 1000 nits. Pour des smartphones affichant des prix entre 1 699 et 1 799 euros, ces performances lumineuses peuvent paraître décevantes par rapport à certains concurrents directs.

L'Oppo X9 Ultra compense partiellement ce déficit de luminosité brute grâce à une couverture colorimétrique exceptionnelle. Il couvre 101 % de l'espace colorimétrique DCI-P3, offrant des couleurs bien plus généreuses et précises que celles produites par l'Oppo X10 Pro Max. Ce dernier présente effectivement des couleurs quelque peu pâles en comparaison directe, ce qui peut influencer le choix des créateurs de contenu visuel.

Support logiciel et mise à jour Android

En matière de suivi logiciel à long terme, les promesses faites par Oppo restent en deçà des attentes légitimes pour cette catégorie de prix premium. Les deux smartphones sont annoncés avec sept ans de mises à jour logicielles, un engagement sérieux pour la durée de vie de l'appareil. Cependant, cette promesse ne s'applique qu'en partie, car seuls cinq ans de mises à jour Android majeures seront réellement délivrés aux utilisateurs.

De plus, six ans de correctifs de sécurité seront fournis, complétant ainsi l'engagement global de la marque sur le long terme. À un tarif oscillant entre 1 700 et 1 800 euros, il était logique d'attendre une couverture logicielle encore plus étendue. Cette situation est d'autant plus regrettable que la surcouche ColorOS de Oppo offre une expérience utilisateur très riche, personnalisable et dotée d'outils d'intelligence artificielle intégrés comme le Mind Space.

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Une nuance importante existe concernant les versions de départ du système d'exploitation. Le X9 Ultra est arrivé sous ColorOS 16 basé sur Android 16, tandis que le X10 Pro Max fonctionne sous ColorOS 17 basé sur Android 17. Si Oppo maintient la même politique de support pour le modèle le plus récent, il bénéficiera d'un suivi d'un an supplémentaire, soit jusqu'en 2030 environ, ce qui représente un avantage stratégique non négligeable.

Comparaison des puces et performances photo

Le cœur de ces deux smartphones diffère radicalement en termes de processeurs. L'Oppo X9 Ultra intègre la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, tandis que l'Oppo X10 Pro Max utilise la Dimensity 9600 Pro de MediaTek, gravée en 2 nanomètres. Nos benchmarks démontrent que ces deux puces jouent au coude à coude, sans avance significative de l'une ou de l'autre dans les tests de performance brute.

Cette égalité technique ne doit en aucun cas guider le choix final de l'acheteur, car les deux dispositifs offrent des performances fluides et stables. Le véritable différenciateur réside dans le domaine photographique, où Oppo, en partenariat avec Hasselblad, conserve sa réputation d'excellence. Le Find X10 Pro Max se distingue particulièrement avec ses trois capteurs de 200 mégapixels, une première mondiale sur le marché des smartphones grand public.

Oppo réussit un sans-faute sur le plan photographique quel que soit le modèle retenu par le consommateur. Que vous choisissiez la luminosité supérieure et le design circulaire du X9 Ultra, ou la polyvalence et la nouveauté des capteurs du X10 Pro Max, vous bénéficiez d'une expérience photo de très haut niveau. Le choix se résume finalement à vos préférences ergonomiques et à votre sensibilité aux spécificités techniques de chaque écran.