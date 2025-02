Oppo Find X8 Pro : le Flagship à prix réduit sur Amazon

Le Find X8 Pro est le nouveau smartphone haut de gamme d'Oppo, disponible avec une réduction de près de 200 euros sur Amazon. L'appareil se distingue par son design élégant, son écran AMOLED de 6,78 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et ses quatre objectifs photo de 50 mégapixels. Il est également doté d'une batterie de 5 910 mAh et d'une charge rapide de 80 W.

Le Find X8 Pro est le nouveau fleuron d'Oppo, un smartphone haut de gamme accessible sur le marché français avec une réduction d'à peu près 200 euros. Une opportunité exceptionnelle pour les amoureux de la marque ! Ce modèle fin et élégant, avec son dos en verre doux au toucher, embarque une batterie généreuse de 5 910 mAh. Disponible en une seule configuration (16 Go de RAM + 512 Go de stockage) au prix de 1 199,90 euros, l'Oppo Find X8 Pro se distingue par ses finitions exemplaires.

Son épaisseur de 8,34 mm et son poids de 215 g lui confèrent une sensation de confort remarquable et une prise en main idéale grâce à ses bords et angles légèrement arrondis. À l'avant, son écran AMOLED de 6,78 pouces affiche une résolution de 2 780 x 1 264 pixels et une fréquence de rafraîchissement LTPO de 120 Hz, offrant une expérience visuelle époustouflante et une luminosité exceptionnelle. Au dos du téléphone, on retrouve quatre objectifs photo de 50 mégapixels. Les capteurs se révèlent particulièrement performants en pleine lumière et offrent un zoom impressionnant, même en mode hybride. Cependant, en conditions de faible luminosité, l'ultra grand-angle et les téléobjectifs rencontrent quelques difficultés. En utilisation quotidienne, le smartphone ne présente aucun ralentissement. Les animations s'enchaînent parfaitement, et même en poussant toutes les options graphiques à fond dans les jeux, il ne présente pas de difficultés et offre une fluidité totale avec une chauffe maîtrisée. L'interface logicielle est agréable et propose toutes les options qui ont fait le succès des modèles précédents. Le système est très personnalisable et permet de modifier presque tous les paramètres. Seul regret, les fonctions d'intelligence artificielle ne sont pas disponibles en français. Pour alimenter toutes ces performances, le smartphone s'appuie sur une batterie de 5 190 mAh, permettant de tenir facilement une journée complète avec une utilisation variée (navigation, streaming, jeux et photographie). En cas de besoin, la charge rapide de 80 W permet de récupérer 50 % de la batterie en seulement 32 minutes. Notez que le bloc secteur n'est pas fourni dans la boîte.





