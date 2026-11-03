Oppo Find X5 Pro : Prix cassé sur Back Market à 397 euros

L'Oppo Find X5 Pro reconditionné en parfait état est disponible à 397 euros sur Back Market, offrant un écran AMOLED QHD+ et un Snapdragon 8 Gen 1 pour un prix très compétitif.

L'offre promotionnelle actuelle sur la plateforme Back Market met à l'honneur le modèle Oppo Find X5 Pro, un smartphone haut de gamme désormais accessible à un prix défiant toute concurrence. Ce terminal noir, certifié en parfait état avec 256 Go de capacité de stockage, est proposé à 397 euros. Cette tarification contraste fortement avec le prix neuf initialement fixé à 1 299 euros, représentant une économie substantielle pour les acheteurs à la recherche de performance sans ruiner leur budget.

Performances techniques et écran AMOLED QHD+

Le cœur du dispositif réside dans son processeur Snapdragon 8 Gen 1, conçu pour fournir la puissance de calcul nécessaire aux applications exigeantes et au multitâche fluide. L'utilisateur bénéficie d'un écran AMOLED de 6,7 pouces offrant une définition QHD+, garantissant des images d'une grande précision et des couleurs vives. Ce panneau tactile supporte un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une fluidité optimale lors du défilement des pages web ou du visionnage de vidéos en haute résolution.

Also read Oppo Find X10 Pro Max : notre test vidéo du smartphone au triple capteur photo de 200 mégapixels

Module photographique polyvalent à trois capteurs

La configuration photographique arrière se compose de trois capteurs distincts pour couvrir l'ensemble des besoins de cadrage. Un capteur principal de 50 mégapixels capture les détails fins, tandis qu'un ultra grand-angle de 50 mégapixels permet d'inclure des paysages larges. Un téléobjectif de 13 mégapixels complète ce trio, facilitant la prise de photos rapprochées avec une qualité d'image preservée. Cette triple configuration permet une versatility exceptionnelle pour les amateurs de photographie mobile.

Avis clients et garanties commerciales offertes

La confiance des acheteurs semble justifiée par les retours d'expérience, avec une note moyenne de 4,3 sur 5 basée sur 234 avis vérifiés. Les utilisateurs saluent spécifiquement la réactivité du système et la qualité des résultats photo obtenus. Back Market accompagne cet achat d'une livraison standard gratuite, de retours possibles sous 30 jours et d'une garantie commerciale de 12 mois. Ces services ajoutent une couche de sécurité supplémentaire pour l'acquisition d'un appareil reconditionné.

Advertisement

Concurrence et offres alternatives sur le marché

En parallèle, Back Market propose d'autres appareils phares à des tarifs réduits pour attirer une clientèle diversifiée. L'iPhone 16 est disponible à 580 euros contre 869 euros neufs, tandis que l'iPhone 17 Pro atteint 981 euros au lieu de 1389 euros. Le marché des tablettes n'est pas en reste avec l'iPad Air 6 à 539 euros et l'iPad Pro à 879 euros, offrant des alternatives pertinentes pour les consommateurs souhaitant équiper leurs foyers avec des produits Apple reconditionnés.

Positionnement face aux nouveaux modèles Samsung

La stratégie de prix agressif s'étend également aux marques concurrentes, comme en témoigne le Samsung Galaxy S25 Ultra vendu 717 euros contre 1460 euros neufs. Ce dispositif de prix permet aux utilisateurs de retrouver les caractéristiques techniques des précédents modèles phares sans investir dans le dernier-né du marché. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro complète cette gamme d'offres à 251 euros, ciblant un segment de prix encore plus accessible tout en maintenant des fonctionnalités 5G et un stockage suffisant pour l'usage quotidien.