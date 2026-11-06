OPPO Find X10 Pro Max : analyse complète du smartphone haut de gamme

Découvrez le OPPO Find X10 Pro Max avec son processeur Dimensity 9600 Pro, ses certifications de robustesse IP69 et son écran AMOLED 6,78 pouces. Une revue technique détaillée.

Le OPPO Find X10 Pro Max se positionne comme une référence technologique majeure dans le segment des smartphones premium, alliant finition soignée et performances intenses. Équipé d'une puce MediaTek Dimensity 9600 Pro gravée en 2 nm, cet appareil propose une architecture matérielle de pointe soutenue par 12 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage interne. Ces spécifications techniques permettent à l'appareil de générer des scores exceptionnels, atteignant 4 202 202 points au benchmark AnTuTu en mode équilibré.

Conception physique et matériaux premium

La structure du Find X10 Pro Max repose sur un cadre en aluminium mat doté de tranches plates et d'arêtes adoucies pour une prise en main optimale. Le dos en verre velouté offre une finition irréprochable sans grincement, bien que le poids de 226 g et les dimensions de 161,3 × 76,6 × 8,4 mm indiquent un appareil solide. Ce format le place en concurrence directe avec l'iPhone 18 Pro Max qui pèse 249 g et mesure 163,4 × 78 × 8,75 mm, ainsi qu'avec le Galaxy S26 Ultra pesant 214 g pour 163,6 × 78,1 × 7,9 mm. La caméra dorsale proéminente abrite trois capteurs de 200 Mpx, occupant une place importante dans le design global.

Also read Honor Choice Projector Air Pro : Full HD et Netflix à 149,15 € sur AliExpress

Le choix chromatique influence directement la disposition des composants optiques sur la face arrière. La version gris titane intègre les trois objectifs et le module LUMO dans un bloc de verre unifié avec un logo OPPO gravé. À l'inverse, la version blanc lune adopte un style vintage avec deux îlots distincts séparés par une platine, des flancs moletés et un liseré orange rappelant les bagues Hasselblad. Cette différence structurelle signifie que les coques de protection ne sont pas interchangeables entre les deux coloris, ce qui nécessite une vérification de compatibilité stricte avant l'achat d'accessoires spécifiques.

Sécurité robuste et écran haute luminosité

La durabilité du smartphone est garantie par des certifications IP66, IP68 et IP69, assurant une résistance aux projections d'eau chaude sous haute pression. La protection des deux faces est assurée par un verre Crystal Guard co-développé avec Corning, renforcé par une certification SGS cinq étoiles pour la résistance aux chutes. Le lecteur d'empreintes ultrasonique intégré sous l'écran fonctionne rapidement et résiste à l'humidité, offrant une sécurité biométrique fiable dans toutes les conditions d'utilisation.

Advertisement

L'affichage est confié à une dalle AMOLED LTPO de 6,78 pouces offrant une résolution de 2 772 × 1 272 pixels soit 450 ppp. La fréquence de rafraîchissement s'adapte dynamiquement entre 1 et 120 Hz, avec une extension jusqu'à 144 Hz pour certains jeux compatibles. La luminosité atteint un maximum de 2 000 nits en mode standard et grimpe à 3 600 nits en pic HDR local, garantissant une lisibilité parfaite même en plein soleil. Les couleurs gérées sur 10 bits couvrent l'espace BT.2020 avec support Dolby Vision.

Intelligence artificielle et fonctionnalités utilisateur

Le Find X10 Pro Max intègre des fonctions d'intelligence artificielle avancées accessibles via la Snap Key sur la tranche gauche. Ce bouton personnalisable déclenche par défaut l'application AI Mind Space, remplaçant le bouton photo dédié des générations précédentes. Le zoom IA dépasse les 20x, bien que son efficacité soit jugée mitigée dans certaines situations. L'absence du bouton physique de la caméra précédente pourrait décevoir certains utilisateurs fidèles, tandis que la plupart des autres ne le remarqueront pas.

La gestion de l'autonomie et des performances est centralisée dans les réglages de la batterie. OPPO propose trois modes distincts : économie d'énergie, équilibré pour l'usage quotidien et haute performance pour les tâches intensives. Ces paramètres permettent aux utilisateurs de moduler l'impact du processeur Dimensity 9600 Pro sur la durée de vie de la batterie. Cette approche flexible assure un compromis optimal entre puissance de calcul et autonomie réelle pour les profils d'utilisation variés des propriétaires de ce smartphone haut de gamme.