Ophélie Meunier se confie sur son enfance mormone et ses valeurs éducatives

Ophélie Meunier révèle avoir grandi dans la religion mormone, une éducation rigoureuse qui a façonné ses valeurs. L'animatrice explique comment elle transpose aujourd'hui ces principes dans l'éducation de ses enfants, tout en restant discrète sur sa foi. Elle évoque aussi sa vie de famille avec son mari Mathieu Vergne.

Ophélie Meunier , l'animatrice de M6, s'est confiée avec une rare sincérité sur son enfance et son éducation mormone lors d'un podcast du média Lou diffusé sur YouTube le 11 juin dernier.

Elle a révélé avoir grandi dans la foi de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, initiée par son père qui l'emmenait régulièrement au temple. La vie quotidienne des mormons est très régie, avec des interdits stricts comme la consommation de café, thé, tabac, alcool ou drogues, ainsi qu'une modestie vestimentaire et le port de sous-vêtements spécifiques.

Bien que discrète sur sa foi, Ophélie Meunier a souligné que ses croyances font partie d'elle, fondent son identité et ses valeurs, et ne nuisent pas à son objectivité professionnelle. Elle applique désormais ces principes dans son foyer, privilégiant un cadre structurant et éducatif pour ses enfants. Âgée de 48 ans, elle a accueilli deux enfants avec son mari Mathieu Vergne, influent producteur de télévision et fan de football.

Elle évoque également son évolution personnelle, aimant l'idée que la vie avance et qu'elle a construit une famille épanouie. Cette confession s'inscrit dans un contexte où d'autres personnalités, comme Ebony, Mélanie, Nolwenn Leroy, Amel Bent, Manu Lanvin, Julien Clerc, Marc-Olivier Fogiel, Maya Lauqué, Laetitia Casta ou Amir, se sont également exprimées sur leurs enfances, familles recomposées, adoptions ou difficultés passées





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