Ophélie Meunier et Samuel Umtiti : le duo de choc de M6 pour la Coupe du monde 2026

La journaliste Ophélie Meunier et l'ancien défenseur champion du monde Samuel Umtiti animent le magazine quotidien de M6 sur la Coupe du monde 2026. Ils évoquent leur complicité, les chances des Bleus et leur passion pour le football, tandis qu'un jeune fan raconte son amour de la télévision et du sport.

INTERVIEW. La journaliste et l'ex-défenseur de l'équipe de France de football sont au cœur du dispositif de M6, pour ce Mondial disputé en Amérique du nord.

Rencontre avec Ophélie Meunier et Samuel Umtiti, qui font tous les deux la couverture de l'événement. Si l'équipe de France a tout l'air d'un Onze de légende, celle du groupe M6, seul diffuseur en clair de la compétition, n'est pas en reste ! Avec en pointe Ophélie Meunier, aux commandes depuis Paris d'un magazine quotidien dédié à la compétition, et Samuel Umtiti, champion du monde 2018, qui apporte son expertise.

Petit, j'étais impressionné par la manière dont les journalistes arrivaient à nous faire ressentir les émotions. C'est pour ça qu'il me tardait d'y être, confie Samuel Umtiti. Ophélie Meunier renchérit : Si on m'avait dit qu'à l'aube de mes 40 ans, je présenterais une Coupe du monde avec un champion du monde, je ne l'aurais pas cru… ou j'aurais eu envie d'y arriver très vite ! Cela fait partie des moments qui dépassent tout.

Les émotions sont parfois belles, parfois dures, mais c'est génial de pouvoir en être les transmetteurs. Interrogée sur les conseils donnés à son coanimateur, elle avoue : Il ne m'a pas demandé de conseils et je me suis bien gardée de lui en procurer. Je n'ai aucune crainte pour Samuel. C'est une icône pour les amoureux du foot et il saura trouver les mots justes.

Quant aux chances des Bleus, Samuel Umtiti analyse : Vu la qualité de l'effectif, nous le sommes totalement. Mais dans une Coupe du monde, il faut être à 100 % sur tous les matchs et ne pas prendre de haut certaines équipes. Pour la première rencontre par exemple, le Sénégal a un collectif très structuré, qui a de l'expérience et des joueurs de qualité.

Il faudra faire attention… À 32 ans, sans sa blessure au genou, il aurait pu jouer ce Mondial. Avez-vous un pincement au cœur ? Sans elle, je serais sûrement encore sur les terrains, c'est vrai. En tout cas, j'aurais tout fait pour être en équipe de France.

Mais j'ai vécu la carrière que je devais vivre et je ne nourris aucun regret. Je suis en paix avec moi-même. Il évoque aussi sa concentration : Mes proches savent que je suis focus, mais je trouverai toujours un moment pour leur raconter ce que je suis en train de vivre. Du côté des téléspectateurs, un jeune fan de 22 ans témoigne : Je n'ai que 22 ans et pourtant je suis fan de télévision.

Eh oui, la Génération Z regarde encore la télévision. Nous sommes de moins en moins, je vous l'accorde, mais nous résistons ! Je ne me souviens pas de la première fois que je me suis retrouvé devant un poste de télé. Elle a toujours été a minima en fond.

Avec des dessins animés, forcément, en commençant avec Mickey pour finir rapidement vers tout ce qui tourne autour du football. Foot 2 Rue, Galactik Football ou Inazuma Eleven, des fictions qui ont fortement contribué à ma passion la plus toxique, l'Olympique de Marseille. Car si selon certains je suis trop jeune pour regarder des programmes télé, ce qui est sûr c'est que je le suis pour avoir connu l'heure de gloire de ce club.

Mais bon, à force de patienter la victoire ne sera que plus belle. Ma passion pour le petit écran me vient surtout de ma grand-mère. C'est avec elle que j'aimais le plus rester sur le canapé. En sa compagnie, j'ai découvert des émissions cultes encore à l'antenne comme La France a un incroyable talent ou Pékin Express.

Mais ce qu'elle préférait c'était les fictions comme Joséphine Ange gardien ou ce qui est ma madeleine de Proust, Plus belle la vie. À une période, je suivais beaucoup la télé-réalité. Je suis une véritable encyclopédie sur les programmes et candidats entre 2014 et 2020 ! Depuis 2024, j'ai la chance de faire partie de l'équipe de Télé-Loisirs.

J'ai pu interroger des personnes que je regardais à la télé petit comme Joan Faggianelli de Gulli, mais aussi des sportifs de haut niveau comme Nicolas Batum ou Luis Fernandez. Mais la plus grande fierté reste d'écrire pour le magazine que lisent mes parents depuis que je suis enfant. (Même si ma mère ne lit pas mes articles).

Cette passion pour la télévision et le football illustre bien l'engouement autour de cette Coupe du monde 2026, que M6 s'efforce de rendre accessible à tous. Avec un duo complice et un programme riche, le groupe mise sur l'émotion et la proximité pour capter un large public





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