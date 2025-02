Ophélie (Mariés au premier regard) officialise une nouvelle relation après sa rupture avec Raphaël

L'ancienne candidate de l'émission de M6, Ophélie, a fait une belle annonce sur Instagram en révélant son nouveau compagnon. La vidéo publiée met en scène le couple s'amusant dans la neige, laissant entrevoir une relation pleine de bonheur. Cette annonce intervient quelques mois après la rupture d'Ophélie avec Raphaël, un autre candidat de Mariés au premier regard, avec qui elle avait entretenu une relation tumultueuse.

Une belle annonce ! Après un mariage avec Loïc dans l'émission de M6, Mariés au premier regard, Ophélie avait eu une idylle avec Raphaël . Comme elle, ce dernier n'avait pas eu le coup de foudre avec sa partenaire, Ludivine, dans la huitième saison de l'émission. Les deux anciens candidats avaient annoncé être en couple en juillet 2024 avant de finalement se séparer au début du mois de novembre.

« Avec Raphaël, nous avons pris la décision de stopper notre relation il y a plusieurs jours pour diverses raisons qu'on ne souhaite pas étaler sur les réseaux (...) », avait-elle expliqué en story. Ce 15 février, Ophélie a officialisé sa relation avec son nouveau compagnon. Sur Instagram, cette dernière a publié une vidéo à la montage dans laquelle elle apparaît en compagnie d'un homme, dont l'identité n'est pas révélée. Les images montrent le couple s'amusant ensemble dans la neige, entre batailles de boules de neige et chamailleries, et semblent plus heureux que jamais. La vidéo est accompagnée du célèbre titre Cœur de bombe de Diam’s. « Toi c'est pas pareil, t'es une perle, tu sais t'es rare, je crois que je t'aime, etc etc. Petit cœur est tombé sur une bombe... », peut-on entendre. En légende, l’ancienne candidate de l’émission a d’ailleurs repris les paroles et a écrit : « Je crois que je t'aime etc etc », suivi d’un émoji cœur.Ophélie (Mariés au premier regard) : Raphaël revient sur les raisons de leur rupture Le lendemain de l’annonce de leur rupture, Raphaël avait pris la parole sur Instagram et était revenu sur les raisons de sa rupture avec Ophélie, faisant taire les rumeurs de tromperie. Alors qu'il répondait aux questions de ses abonnés, il avait expliqué ne « jamais avoir trompé Ophélie ». « J'ai bien des défauts mais je n'ai jamais trompé les personnes avec qui j'étais dans ma vie. Nous n'étions pas compatibles pour une relation à distance, la barre était trop haute pour nous... On y a beaucoup cru, on a essayé, mais on n'avait pas les armes pour y arriver », avait confié Raphaël. De son côté, Ophélie avait simplement demandé à ses abonnés de respecter leur vie privée. « J'aimerais beaucoup passer à autre chose svp », avait-elle déclaré.





