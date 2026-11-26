Taligot et le Lions Club du pays de Fougères ont planté 48500 bulbes de tulipes le 18 novembre pour financer des associations locales. Floraison prévue en avril 2027.

Le mercredi 18 novembre, l'entreprise Taligot, située à Luitré, a donné le signal du début de l'Opération tulipes organisée par le Lions club du pays de Fougères. Cette initiative annuelle consiste en la plantation massive de bulbes destinés à fleurir le printemps suivant. L'événement se tient sur le terrain appartenant à la Sotrav, précisément en bordure de la rocade de Groslay.

Mobilisation des bénévoles et précision technique

Les bénévoles juchés sur les engins agricoles ont préparé le terrain avant la phase de plantation proprement dite. Le Gaec Normande, basé à La Bazouge-du-Désert, a fourni son expertise pour affiner le sol, niveler la surface et tracer les sillons nécessaires. Habituellement, les élèves de la MFR accompagnent ces équipes lors de la mise en terre des bulbes.

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Cette année, la disponibilité de ces jeunes apprentis a fait défaut. En réponse à cette contrainte logistique, les membres du Lions club et les bénévoles se sont mobilisés pour assurer la réussite de l'opération. Cette solidarité assure la continuité du projet malgré l'absence du soutien scolaire habituel.

Catalogue des variétés et calendrier de floraison

Bernard Gaudin, figure clé de l'organisation, a supervisé la plantation aux côtés d'autres responsables. Assis à l'arrière de la planteuse, ils ont mis en terre exactement 48 500 bulbes de tulipes. Ce chiffre massif comprend onze variétés différentes, mêlant des tulipes précoces et des tulipes tardives.

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Cette diversité génétique a été choisie stratégiquement pour prolonger la période de floraison sur plusieurs semaines. En fonction des conditions météorologiques, la récolte et l'épanouissement des fleurs débuteront en avril 2027 et se poursuivront jusqu'à la fin mai 2027. Cette étendue colorée sera visible pour un large public passant par la rocade de Groslay.

Impact social et redistribution des fonds

Comme lors des éditions précédentes, la visibilité du spectacle floral servira de support à la collecte de fonds. Les organisateurs seront présents sur les marchés de Fougères et chez les commerçants partenaires pour sensibiliser les citoyens. L'objectif reste inchangé : transformer la beauté naturelle en ressources concrètes pour la communauté locale.

Les bénéfices financiers générés par cette opération 2027 seront intégralement répartis entre plusieurs associations locales. La priorité donnée est d'aider les jeunes du pays de Fougères. Cette redistribution cible spécifiquement les besoins éducatifs et sociaux des adolescents de la région, renforçant le lien entre le spectacle floral et l'utilité sociale.

Pérennité de l'action caritative locale

Cette collaboration entre Taligot, le Lions club et les partenaires locaux démontre l'efficacité des initiatives de proximité. La participation du Gaec Normande et la mobilisation des bénévoles ont permis de maintenir le rythme de plantation annuel. L'opérateur agricole confirme ainsi son engagement traditionnel dans cette cause humanitaire.

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Le succès de l'Opération tulipes repose sur cette chaîne de valeurs : préparation technique, plantation massive, attrait touristique et solidarité financière. Le résultat final sera une nappe de fleurs colorées offrant un spectacle visuel fort pour les habitants et les usagers de la route de Groslay, tout en soutenant financièrement les jeunes fuguéens pour l'année 2027.