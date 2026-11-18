L'armée israélienne lance une opération au sol à Nousseirat, violant la ligne jaune de Gaza. Cette incursion intervient dans un climat politique tendu en Israël entre Netanyahu et Eisenkot.

Les forces de défense israéliennes ont lancé le 18 novembre 2026 une nouvelle opération terrestre dans le centre de la bande de Gaza, franchissant la "ligne jaune" qui délimitait traditionnellement les zones sous contrôle du Hamas. Cette incursion, qualifiée de ciblée par l'armée, vise des infrastructures du mouvement islamiste et mobilise conjointement des unités militaires et des agents du Shin Bet. Elle survient dans un contexte de forte pression politique interne à Israël, alors que Gadi Eisenkot tente de former une coalition pour succéder au Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu.

Détails de l'incursion à Nousseirat et Al-Bureij

L'armée israélienne a justifié cette opération par la nécessité d'éliminer une menace immédiate pesant sur ses soldats stationnés dans le territoire. Selon les premières informations recueillies sur place, des chars israéliens se sont positionnés à l'est du camp de réfugiés de Nousseirat, accompagnés de véhicules militaires près du camp voisin d'al-Bureij. Des sources sécuritaires ont fait état d'intenses tirs d'artillerie dans cette zone précisant que le Cogat, l'organisme israélien chargé des affaires civiles, a immédiatement exhorté la population locale à éviter les secteurs concernés par les manœuvres.

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Chocs humanitaires et témoignages sur le terrain

Cette recrudescence des hostilités a provoqué de nouveaux déplacements forcés de la population palestinienne, déjà traumatisée par deux années de conflits. Abou Mohammad Abou Shawish, un habitant de 48 ans de Nousseirat, a décrit la détresse des familles obligées de quitter leurs abris, emportant quelques effets personnels dans des sacs en plastique ou sur des ânes. Mahmoud Al-Saafin, résident de 27 ans d'al-Bureij, a exprimé sa crainte que cette opération ne marque le début d'une offensive de plus grande envergure, alors que la population ne s'est pas encore remise des conséquences des déplacements précédents.

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Conflit politique et contestations du cessez-le-feu

Le contexte géopolitique autour de cette décision est complexe et marqué par des accusations mutuelles de violations de la trêve. Gadi Eisenkot, rival politique de Benjamin Netanyahu, cherche activement à réunir une coalition gouvernementale suite aux législatives d'octobre 2026, tandis que le Premier ministre conserve la responsabilité des opérations militaires. L'armée israélienne affirme agir en réponse à des violations commises par le Hamas, lequel dénonce de son côté une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en octobre 2025.

Impact réel sur le terrain et pertes civiles

La réalité vécue par les habitants de Gaza contredit l'idée d'une paix stable, avec des témoignages rapportant des tirs d'artillerie et le passage de drones toute la nuit. Le Cogat et la Défense civile palestiniene ont alerté sur les conséquences immédiates de ces frappes. La Défense civile a recensé au moins trois morts le 18 novembre 2026, dont deux dans le centre à Al-Mughraqa et Deir el-Balah, et un au sud-ouest de la ville de Gaza, faisant craindre une dégradation encore plus critique de la situation humanitaire dans la enclave.