Opération de sécurisation à la résidence Mercure à la Mosson

Huit squatteurs ont été délogés de la résidence Mercure à la Mosson ce mercredi. Cette opération de sécurisation a été menée par les forces de l'ordre sur demande d'Altemed, la société de gestion immobilière de la résidence. La résidence Mercure est appelée à être détruite d'ici l'été.

Les coups de bélier résonnent dans la cage d'escalier. Il faudra des centaines d'impact sur la porte blindée pour en venir à bout. Arme au poing, les agents se ruent à l'intérieur. Ce coup-ci, il n'y a personne. Ce mercredi, de 10 h 30 à 13 h, huit squatteurs ont été délogés de la résidence Mercure, à l'angle de la rue de Salerne et de l'avenue de Barcelone, à la Mosson . Celle-ci surplombe en partie les voies de tramway, à deux pas de la station 'Stade de la Mosson '.

Policiers nationaux, municipaux et agents du GSRI (Groupement de sûreté résidentielle interbailleurs) menaient une opération de sécurisation, sur demande d'Altemed. Cette résidence va en effet être détruite d'ici l'été. Avant les travaux de désamiantage, qui débuteront dans quelques jours, il s'agissait de s'assurer que les lieux sont vides. Ce n'était pas tout à fait le cas. Les agents ont commencé par l'étage le plus élevé, progressant dans un escalier encombré de déchets. Dans ces grands appartements (T4 et T5), les policiers ont trouvé de nombreux vélos et trottinettes, une carabine, du haschich, des cigarettes de contrebande…Des appartements souvent loués sauvagement Parmi les personnes interpellées figure un individu recherché, aussitôt menotté, mais aussi un couple et cinq hommes, dont deux ont été trouvés dans le même appartement. Certains sont sortis d'eux-mêmes, d'autres se sont cachés. L'un s'est énervé de ne pas avoir pu récupérer toutes ses affaires. Ils se sont finalement dispersés, avec une valise ou un sac, à la recherche d'un autre toit. D'autres personnes sont arrivées trop tard pour récupérer leurs affaires, une autre source de colère. 'En octobre dernier, treize logements étaient occupés et nous avions condamné les portes, explique un des agents. C'est en passant par le toit que les lieux ont été rouverts. C'est souvent le même topo. Un 'gérant' branche l'électricité et le gaz et sous-loue les appartements contre quelques centaines d'euros. Une femme de 76 ans et son fils habitaient là, alors que l'ascenseur est en panne à cause d'un vol de cuivre'.Trafics et squats se déplacent dans le quartier Cette fois, toutes les issues devaient être fermées hermétiquement ce mercredi après-midi, pour empêcher de nouveaux squats. Les deux autres cages d'escalier de cette résidence ont déjà été condamnées. Depuis que la tour d'Assas a été fermée, les trafics et les squats se sont déplacés vers d'autres résidences elles aussi appelées à disparaître, comme le Mercure. C'est là qu'un homme avait été abattu et un autre blessé par balles, le 2 janvier dernier. 'Avec Assas, Neptune, Saturne et la Pinède (Cévennes), ce sont près de 300 personnes qui ont été relogées, il n’en reste plus qu'une dizaine', explique-t-on à Altemed.





