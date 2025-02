Opération de Contrôles Rigoureuse des Chauffeurs de Cars à Marseille

Suite à un accident mortel impliquant un chauffeur de car scolaire sous l'influence de stupéfiants, les autorités françaises ont lancé une opération de contrôle des chauffeurs de cars à grande échelle. Dans les Bouches-du-Rhône, des contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants ont été effectués sur les bus scolaires et les transports en commun, notamment sur le Vieux-Port et plusieurs lignes de bus à Marseille. L'opération a permis d'identifier plusieurs cas de conduite sous l'influence de substances.

À la gare routière de Saint-Charles, à Marseille, le sujet est dans toutes les têtes. « Oui, il y a deux jours, la police m'a fait faire un test salivaire », admet le chauffeur d'un car Flixbus, qui charge des passagers. « Moi, mes collègues ont été contrôlés à la sortie de l'A7, en arrivant à Marseille », dit le chauffeur d'un car métropolitain.

À la suite de l'accident mortel qui s'est produit vendredi 31 janvier à Châteaudun (Eure-et-Loir), dans lequel était impliqué un chauffeur de car scolaire conduisant 'sous l'empire de stupéfiants', les ministères de l'Intérieur et des Transports ont mené une opération coup de poing. 9 000 tests ont été réalisés dans des cars scolaires à l'échelle nationale, et 49 conducteurs ont été 'testés positifs', selon un communiqué publié le 5 février. En Provence, de nombreux contrôles ont été réalisés, à la demande de l'Intérieur, du préfet des Bouches-du-Rhône Georges-François Leclerc, et du préfet de police, Pierre-Édouard Colliex. Ils ont ciblé aussi bien les cars scolaires que les transports en commun. « Entre le lundi 3 et le vendredi 7 février, 362 contrôles ont été menés par les forces de police et de gendarmerie » dans les Bouches-du-Rhône, selon les préfecture de police, et de région. Des contrôles 'en plein milieu de la ligne' Ces contrôles ont permis de réaliser un dépistage d'alcoolémie et 6 dépistages de stupéfiants positifs. Vendredi 7 février, le conducteur d'un bus de transport scolaire a notamment été contrôlé positif au cannabis, à Auriol. Il conduisait également sans permis. À Marseille, « beaucoup de contrôles ont eu lieu sur le Vieux-Port, sur les bus 31, 32, 89 et 97 », énumère David Torres, du collectif des chauffeurs de bus de la RTM. Il y en a aussi eu sur la voie de bus, près du métro La Rose. « C'est fait en plein milieu de la ligne », confirme un chauffeur interrogé près du Centre Bourse





