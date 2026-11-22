L'Opera de Paris defend la mise en scene de Willy Decker pour Bérénice, invoquant la liberte d'interpretation face aux accusations de revisionnisme historique.

L'Opera de Paris a officiellement defendu la direction artistique de sa production de La Clémence de Titus en repondant aux critiques concernant la description du personnage de Bérénice . Le debat a ete relance apres qu'un synopsis en ligne ait presente la protagoniste comme une " princesse africaine ", soulevant des accusations de revisionnisme historique. L'institution culturelle parisienne a publie un communiqué pour clarifier sa position avant la premiere representation qui se tiendra au Palais Garnier .

Le defi de la liberte artistique

L'Opera de Paris affirme que cette description correspond strictement a la vision du metteur en scene Willy Decker . L'institution souligne que la libert d'interpretation est fondamentale pour la creation scenique. Elle rappelle que dans le livret original de l'ceuvre datant du XVIIIe siecle, Bérénice est un personnage hors champ dont les origines precises ne sont jamais mentionnees. Cette absence de details historiques dans le texte initial laisse une grande latitude aux metteurs en scene pour l'interpreter comme un symbole plus large.

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Cette liberte artistique permet de voir en Bérénice une figure representant l'Etrangere ou la minorite rejetee par le pouvoir. L'institution insiste sur le fait que les synopsis publies en ligne et dans les programmes de salle decrivent la production specifique et non l'ceuvre originale elle-meme. Ce texte, qui livre la propre vision du metteur en scene, est reste strictement inchange depuis sa creation en 1997.

Critiques et accusations de revisionnisme

Les reactions sur les reseaux sociaux ont ete vives des le samedi 4 janvier 2025. Plusieurs personnes ont accuse l'Opera de Paris d'avoir efface les origines juives de Bérénice en la qualifiant de princesse africaine. La linguiste et maitresse de conférences en sciences du langage Yana Grinshpun s'est indignee publiquement sur la plateforme X. Elle a affirmé que le mot " juif " est devenu tellement tabou dans la " culture " qu'il semblerait necessaire de faire passer l'ecriture de ce terme par un filtre de securité.

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Yana Grinshpun a egalement declare que le revisionnisme etait devenu la regle dans le milieu culturel. Ces critiques ont rapidement gagne le monde politique. La deputée macroniste Caroline Yadan a interpelle la ministre de la Culture Catherine Pégard le dimanche 5 janvier 2025. Elle a accuse l'Opera de Paris de revisionnisme historique, considerant que la representation de Bérénice comme une princesse africaine constituait une negation de son heritage judaïque.

Contexte historique et defense institutionnelle

Dans son communiqué, l'Opera de Paris rappelle les faits historiques incontestables. Bérénice est historiquement une princesse et une reine de Judée, de confession juive. Elle est issue des dynasties herodienne et hasmonéenne. L'institution reconnait cette realite historique tout en defendant le choix artistique de Willy Decker . La mise en scene, créée en 1997, est reprise pour la septième fois cette saison au Palais Garnier .

L'Opera de Paris explique que le choix de representer Bérénice sous les traits d'une princesse africaine releve de cette meme liberte d'interpretation. Cette approche permet d'explorer de nouvelles pistes theatrales sans pour autant nier l'histoire. L'institution maintient que cette vision est cohérente avec sa pratique artistique annuelle.

Perspectives et prochaines étapes

La premiere representation de cette production a lieu dans quelques jours au Palais Garnier . L'Opera de Paris espere que cette clarification permettra de centrer le debat sur la qualite artistique de la mise en scene. La production continue de diviser les esprits entre partisans de la fidelite historique et defenseurs de la liberte creationnelle. Le public parisien pourra se faire sa propre opinion des lors que les portes du theatre se rouvriront pour cette reprise.