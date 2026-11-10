Oper'Azul dévoile Alta va la luna avec Stella Oriente

Le groupe Oper'Azul officialise le 6 novembre la sortie de son quatrième album Alta va la luna, un projet musical mêlant traditions occitanes et arabo-andalouses soutenu par Adami.

Le groupe Oper'Azul a officiellement annoncé la mise en vente de son quatrième album studio intitulé Alta va la luna. Cette annonce majeure a été faite le vendredi 6 novembre pour une publication prévue au début du mois de décembre dans la capitale française. Le projet discographique est édité sous le label Mundo Azul et bénéficie d'un soutien institutionnel significatif.

Une production soutenue par les acteurs culturels

Ce nouvel opus bénéficie de l'appui financier et technique de plusieurs organisations professionnelles reconnues. L'Adami, la SPPF et la Spedida ont apporté leur concours pour permettre la finalisation de ce travail artistique ambitieux. Ces entités jouent un rôle clé dans la protection des droits d'auteur et la diffusion de la musique contemporaine en France.

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L'enregistrement de cet album remonte à il y a exactement un an. Les musiciens ont capté les pistes en prise directe lors d'un concert live. Cette session exceptionnelle s'est tenue à l'église de Saint-Eutrope-de-Born. Cette méthode de capture sonore garantit une authenticité acoustique rare dans les productions modernes.

Un mélange culturel unique entre Occitanie et Méditerranée

L'album Alta va la luna fusionne les musiques de troubadours occitans avec les sonorités arabo-andalouses. Cette hybridation reflète la diversité des communautés juives, chrétiennes et musulmanes de la Méditerranée médiévale. Le groupe Stella Oriente, formé d'artistes aux racines franco-colombiennes, franco-syriennes, franco-libanaises, occitanes, catalanes et gitanes, incarne cette originalité.

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Les Villeneuvois ont pu découvrir ces compositions en avant-première le jeudi 15 octobre dernier. Cette première écoute publique s'est déroulée sur la scène du théâtre Georges-Leygues à Villeneuve-sur-Lot. Cet événement a permis au public local de valider la qualité artistique du projet avant sa diffusion nationale.

Des instruments anciens fabriqués par les artistes eux-mêmes

La palette instrumentale de l'album est vaste et historique. On y entend des qanouns, ouds, neys, saz et des percussions anciennes venues d'Orient. À cela s'ajoutent des vièles, luths médiévaux et dessus de viole occidentaux. Plusieurs de ces instruments ont été construits artisanalement par les membres du groupe pour garantir une justesse timbrale parfaite.

Huit musiciens participent à cet enregistrement. Cinq hommes et une chanteuse mezzo-soprano composent le noyau dur de cette création. Catalina Skinner, fondatrice colombienne du groupe, partage la direction artistique avec Pierre-Yves Binard, baryton français. Ce dernier assure la direction musicale des interprètes de Stella Oriente depuis Lot-et-Garonne.

Des thèmes universels chantés par Catalina Skinner

Les textes abordent l'amour courtois, la nature, les liens humains et la spiritualité. La chanson titre raconte l'histoire d'une jeune fille trahie par son premier amour sur une mélodie séfarade. Ces récits intemporels résonnent avec les traditions orales du Moyen Âge. La voix de Catalina Skinner porte ces histoires avec une intensité dramatique particulière.

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Cette œuvre marque une étape importante dans la carrière du groupe Oper'Azul. Leur capacité à mélanger des genres musicaux aussi distincts témoigne de leur expertise technique et culturelle. La sortie imminente en décembre promet de nouvelles découvertes pour les amateurs de world music.