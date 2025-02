OpenAI se simplifie et unifie son IA avec GPT-5

OpenAI abandonne sa stratégie de multiples modèles pour se concentrer sur un système unifié et plus puissant appelé GPT-5. Accessible gratuitement dans sa version standard, GPT-5 s'adaptera automatiquement aux besoins de l'utilisateur. Cette nouvelle approche vise à simplifier l'accès à l'IA pour tous.

OpenAI se dirige vers une nouvelle ère en abandonnant sa stratégie de multiples modèles d'intelligence artificielle pour se concentrer sur un système unifié et plus puissant appelé GPT-5 . Cette révolution promet de simplifier l'accès à l'IA pour tous. Sam Altman, PDG d'OpenAI, reconnaît ouvertement la complexité actuelle de leur offre, qui proposait une multitude de modèles comme GPT-4, GPT-4o, o1 et différentes versions mini.

Cette profusion d'options, conçue pour répondre à tous les besoins, a finalement freiné l'adoption massive de la technologie. La solution ? Un nouveau modèle unifié, GPT-5, capable d'adapter automatiquement ses capacités en fonction des besoins. Plus besoin de choisir le bon modèle : l'IA déterminera elle-même s'il faut activer la recherche approfondie, le mode créatif ou faire appel à des capacités de raisonnement plus poussées. La grande nouveauté est que GPT-5 sera accessible gratuitement dans sa version standard, une décision qui tranche avec la stratégie habituelle d'OpenAI. Les abonnés Plus et Pro auront accès à des versions plus performantes du modèle. Cette démocratisation de l'accès à l'IA est cependant accompagnée de garde-fous, avec la mise en place de « seuils d'abus » dont les détails restent à préciser. OpenAI souhaite garantir un usage raisonnable de sa technologie tout en la rendant accessible au plus grand nombre. Avant l'arrivée de GPT-5 dans les prochains mois, OpenAI prévoit une étape intermédiaire avec le lancement de « Orion », un modèle attendu dans les prochaines semaines. Ce dernier sera le dernier modèle de l'entreprise à utiliser une approche classique, sans capacité de raisonnement intégrée. La décision d'abandonner o3 en tant que modèle autonome peut surprendre, mais elle s'inscrit dans une logique d'efficacité. Plutôt que de proposer un modèle ultra-puissant, mais coûteux en ressources, OpenAI choisit d'intégrer ses capacités au sein de GPT-5, qui pourra y faire appel uniquement lorsque nécessaire. Cette réorganisation intervient dans un contexte de concurrence très importante, notamment avec l'émergence du laboratoire chinois DeepSeek et son modèle R1.





