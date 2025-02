OpenAI se lance dans la fabrication de puces d'IA

OpenAI, la société mère de ChatGPT, prépare le lancement de sa propre puce en silicium d'ici la fin de l'année. Cette puce sera initialement déployée à une échelle limitée et produite par TSMC. Le projet d'OpenAI vise à réduire sa dépendance envers Nvidia, le principal fournisseur de puces d'IA.

Si tout se déroule comme prévu, OpenAI, la société mère de ChatGPT, devrait sortir sa propre puce en silicium cette année. L'entreprise américaine vise à finaliser la conception de cette puce dans les prochains mois, ont déclaré lundi des sources à l'agence de presse Reuters. La production de masse devrait débuter en 2026 et être confiée à Taiwan Semiconductor Manufacturing ( TSMC ).

Le processus d'envoi pour la fabrication en usine d'un nouveau modèle - on parle de « tape-out » dans le jargon - coûte généralement des dizaines de millions de dollars. Environ six mois sont nécessaires pour produire une puce finie. Sauf si OpenAI paie beaucoup plus pour accélérer le processus. Aucune des deux entreprises n'a réagi immédiatement. Cette puce, bien que capable d'entraîner et d'exécuter des modèles d'intelligence artificielle (IA), sera déployée initialement à une échelle limitée, selon les sources. TSMC la fabriquera à l'aide de sa technologie de pointe de 3 nanomètres.Le projet d'OpenAI d'envoyer son modèle à TSMC cette année montre que la start-up a fait des progrès rapides dans un processus qui peut prendre plusieurs années. Des géants tels que Microsoft et Meta ont en effet rencontré des difficultés à produire des puces efficaces malgré des années d'efforts. Réduire la dépendance à Nvidia Rien ne garantit toutefois que le silicium fonctionnera lors de la première mise en production. En cas d'échec, l'entreprise américaine devra diagnostiquer le problème et répéter la démarche. Cependant, si la première mise en production se déroule sans encombre, elle permettra à OpenAI de fabriquer en série sa première puce d'IA interne et d'éventuellement tester dans le courant de l'année une alternative à celles de son principal fournisseur, Nvidia. Au sein d'OpenAI, le développement de cette puce est considéré comme un outil stratégique pour réduire sa dépendance à cet fabricant américain, dont les modèles sont actuellement les plus populaires avec une part de marché d'environ 80 % au niveau mondial.La puce d'OpenAI est conçue par une équipe interne dirigée par Richard Ho, dont les effectifs ont doublé au cours des derniers mois pour atteindre 40 personnes, en collaboration avec Broadcom. Richard Ho a rejoint l'entreprise il y a plus d'un an après avoir quitté Google, où il a contribué à diriger le programme de puces d'IA personnalisées du géant de la recherche. Son équipe est toutefois plus petite que celles mises en place par des géants de la technologie tels que Google ou Amazon. 500 millions de dollars La conception d'une nouvelle puce dans le cadre d'un programme ambitieux et à grande échelle pourrait coûter 500 millions de dollars pour une seule version, selon des sources industrielles ayant connaissance des budgets de conception. Ces coûts pourraient doubler si les logiciels et périphériques nécessaires étaient également fabriqués. Et OpenAI ne compte pas s'arrêter là. Après ce premier modèle, ses ingénieurs prévoient déjà de développer des processeurs de plus en plus avancés, dotés de capacités supplémentaires à chaque nouvelle version. La course à l'échalote des puces d'IA n'est pas près de se terminer. (Avec Reuters





