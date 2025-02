OpenAI s'Engage vers l'Intelligence Unifiée avec GPT-4.5 et GPT-5

OpenAI simplifie son offre de modèles d'IA en se concentrant sur deux modèles phares : GPT-4.5 et GPT-5. Cette démarche vise à offrir une expérience utilisateur unifiée et à accélérer l'innovation.

OpenAI, un tournant stratégique en matière de rationalisation de sa gamme de modèles d'intelligence artificielle. Après des mois de complexité croissante, l'entreprise s'engage vers un retour à l'« intelligence unifiée » avec le lancement imminent de GPT-4.5 dans les prochaines semaines, suivi du GPT-5 d'ici quelques mois. Cette démarche vise à simplifier l'offre OpenAI en concentrant ses efforts sur deux modèles phares, annoncés comme des étapes clés vers une expérience utilisateur unifiée.

La multiplication des modèles d'IA générative chez OpenAI avait engendré une certaine confusion. L'alternance entre les versions « o » axées sur le raisonnement et les GPT classiques rendait difficile la compréhension pour les utilisateurs, même les plus aguerris. Sam Altman, PDG de la start-up, reconnaît ouvertement cette situation : « Nous détestons le sélecteur de modèles autant que vous ». Cette nouvelle feuille de route se veut clarificatrice tout en accélérant l'innovation. GPT-4.5 (ou Orion en interne), attendu dans les prochaines semaines, marque la fin d'une ère. Ce sera le dernier modèle sans intégration native du chain-of-thought (« chaîne de pensée »), une méthode de raisonnement séquentiel qui décompose les problèmes en étapes intermédiaires. Cette approche était jusqu'à présent réservée aux modèles « o » comme l'o3-mini, capable de résoudre des équations complexes mais plus lent dans ses réponses. GPT-4.5 devrait combler l'écart de performance entre GPT-4 et GPT-5. Les utilisateurs gratuits de ChatGPT y auront un accès illimité, tandis que les abonnés Plus et Pro bénéficieront de capacités accrues. Cette transition visera à préparer le terrain pour l'arrivée du véritable successeur. GPT-5, attendu d'ici quelques mois, représente bien plus qu'une simple mise à jour. OpenAI fusionnera ici ses lignes de modèles (GPT et les modèles « o ») pour créer une plateforme d'IA plus puissante et polyvalente. Le modèle intégrera de nouvelles capacités telles qu'une approche modulaire adaptant automatiquement la profondeur de raisonnement à la complexité de la tâche, un support natif de la recherche approfondie, de la génération multimodale (voix, images) et des interactions longue durée. Les utilisateurs non payants conserveront un accès complet aux fonctions de base, contrairement au système actuel de crédits mensuels. Une décision qui pourrait redistribuer les cartes face à des concurrents comme DeepSeek, récemment entré sur le marché avec des modèles low-cost





