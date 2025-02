OpenAI Rejette l'Offre de Rachat d'Elon Musk

OpenAI, le pionnier de l'intelligence artificielle, a repoussé une offre d'achat de 97,4 milliards de dollars de la part d'Elon Musk. Cette décision soulève des questions sur les véritables intentions de Musk et l'avenir de l'IA.

OpenAI, le champion de l'intelligence artificielle, a rejeté une offre de rachat de 97,4 milliards de dollars de la part d' Elon Musk et d'un consortium d'investisseurs. Cette annonce a provoqué un tremblement de terre dans le monde tech et économique, surtout lors du Sommet pour l'Action sur l' Intelligence Artificielle à Paris. Elon Musk a profité de cette occasion pour lancer son offensive contre son ancien partenaire et actuel ennemi, Sam Altman , le PDG d'OpenAI.

Musk, qui est également le fondateur de Tesla et de xAI, a déclaré vouloir racheter OpenAI pour revenir aux valeurs de son origine : un organisme à but non lucratif dédié au développement d'une IA bénéfique pour toute l'humanité. Il s'oppose à la vision d'Altman, qui souhaite transformer OpenAI en une entreprise à but lucratif pour attirer davantage d'investisseurs et de fonds. OpenAI a besoin de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour financer ses projets ambitieux, très gourmands en énergie et en puissance de calcul. Altman a rétorqué en affirmant que cette tentative de rachat était probablement motivée par l'incapacité de Musk à rivaliser avec OpenAI sur le marché. Il a également soulevé des questions sur les véritables intentions de Musk, suggérant qu'elles pourraient être plus liées à une volonté de domination du marché de l'IA qu'à un intérêt pour son développement éthique. OpenAI, en pleine croissance et valorisé à 300 milliards de dollars après un tour de financement mené par SoftBank, ne se laisse pas intimider par cette offre. L'organisation prépare une levée de fonds historique de 40 milliards de dollars, démontrant sa détermination à rester indépendante et à poursuivre son chemin révolutionnaire dans le domaine de l'IA





Clubic

Intelligence Artificielle Openai Elon Musk Rachat Sam Altman

France Dernières Nouvelles, France Actualités

