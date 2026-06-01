Onkalo : le premier site de stockage définitif de déchets nucléaires en Finlande

La Finlande s'apprête à ouvrir Onkalo, le premier site de stockage géologique définitif au monde pour le combustible nucléaire usé. Creusé dans la roche vieille de 1,9 milliard d'années, ce projet ambitieux vise à garantir la sécurité des déchets radioactifs pendant 100 000 ans. Malgré des défis techniques et environnementaux, le pays fait figure de pionnier dans la gestion des déchets nucléaires.

Au cœur du sud-ouest de la Finlande , à Eurajoki, un projet hors du commun prend forme. Creusé dans un socle rocheux vieux de 1,9 milliard d'années, Onkalo , qui signifie grotte en finnois, est destiné à devenir le premier site de stockage définitif au monde pour le combustible nucléaire usé.

L'écran de l'ascenseur affiche 433 mètres, soit la profondeur sous terre, et les portes s'ouvrent sur l'entrée de ce qui devrait révolutionner la gestion des déchets nucléaires. Actuellement, les sous-produits dangereux de l'énergie nucléaire sont entreposés de manière temporaire, un casse-tête mondial depuis les années 1950. La Finlande, avec Onkalo, espère ouvrir la voie à une solution permanente.

L'autorité finlandaise de sûreté radiologique et nucléaire (STUK) doit donner son feu vert lors de son évaluation finale en juin, préalable à l'octroi d'une licence d'exploitation. Philippe Bordarier, directeur général de l'opérateur nucléaire Teollisuuden Voima Oyj (TVO), espère que l'exploitation pourra démarrer soit à la fin de cette année, soit au début de l'année prochaine.

Le réseau de tunnels d'Onkalo, long de plusieurs kilomètres, est conçu pour stocker le combustible usé pendant 100 ans, avant d'être scellé pour au moins 100 000 ans. La voix de Philippe Bordarier résonne dans le tunnel humide où le combustible sera enfoui dans des trous forés dans la roche. Les déchets actuellement refroidis dans des piscines d'eau à la centrale d'Olkiluoto, située à proximité de la mer Baltique, seront les premiers à être entreposés.

Avec une capacité de 6 500 tonnes d'uranium, Onkalo doit assurer le stockage permanent du combustible usé provenant des cinq réacteurs nucléaires finlandais, dont trois à Olkiluoto. La société de gestion des déchets nucléaires Posiva a commencé la construction du site en 2004, pour un coût estimé à un milliard d'euros. En surface, le combustible sera encapsulé dans des conteneurs en cuivre hautement résistants à la corrosion, puis descendu dans des trous forés dans les tunnels, comblés d'argile bentonite.

Chaque tunnel de 300 mètres sera remblayé et scellé avec un bouchon en béton armé. Les risques à long terme sont évalués avec soin. Jarkko Kyllonen, expert en sûreté nucléaire à long terme auprès de la STUK, a étudié des scénarios sur un million d'années. Il souligne que les 10 000 premières années sont cruciales pour maintenir les capsules intactes, les principaux risques étant la corrosion des conteneurs en cuivre ou les tremblements de terre lors de futures périodes glaciaires.

Contrairement au projet français Cigeo qui fait face à une forte résistance, Onkalo bénéficie d'un large soutien en Finlande. Matti Kojo, professeur à l'université de LUT, explique qu'après une opposition locale dans les années 1970, les gens se sont habitués et font confiance aux évaluations de la STUK.

Cependant, l'Association finlandaise pour la conservation de la nature reste critique, estimant que personne ne peut garantir la sécurité sur des milliers d'années. La ministre du Climat et de l'Environnement, Sari Multala, rappelle que selon la législation finlandaise, les déchets nucléaires produits en Finlande doivent y être stockés





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