Cette nouvelle enquête menée par l'ONG Foodwatch a révélé que la plupart des aliments importés et consommés quotidiennement contiennent des résidus de pesticides, pourtant interdits dans l'Union Européenne, ce qui peut représenter un risque pour la santé alimentaire.

Ce mardi 19 mai 2026, l'ONG Foodwatch tire la sonnette d'alarme : la plupart des aliments importés que nous consommons quotidiennement comportent des résidus de pesticides, pourtant interdits dans l'Union Européenne, ce qui pourrait les empoisonner via des commercialisés dans plusieurs pays d'Europe (France, Allemagne, Autriche et Pays-Bas).

En tout, 54 résidus différents ont été identifiés, dont 27 des substances n'étant pas autorisées dans l'Union Européenne. En France, spécifiquement, sur 15 produits testés, 12 présentent des résidus de pesticides dont l’utilisation est interdite en Europe, et parfois jusqu’à 6 différents sur un même produit.

Toutes les épices (Albert Ménès, Ducros, Intermarché) et tous les thés (Carrefour, Leader price, Lipton, Monoprix, Twinings) testés sont contaminés par des résidus de pesticides, avec parfois un grand nombre de substances différentes sur un même produit. Le paprika doux moulucumule 18 résidus différents - dont 6 interdits, et le paprika doux moulu Bouton d'or (une marque d'Intermarché) qui en compte 14 - dont 5 interdits.

Enfin, un riz Le Thaï de la marque et un Paprika doux moulu du la marque Ducros dépassent les limites maximales de résidus légalement admises. Selon l'ONG, ces résultats illustrent le phénomène des pesticides boomerang : impossibles parce dangereux, ils continuent d'être exportés pour se retrouver ensuite sous forme de résidus dans nos aliments.

Cette nouvelle enquête s'inscrit ainsi dans un contexte plus large de surveillance des résidus de pesticides en Europe, démontrant que 9% des produits alimentaires testés (hors bio) semblent contenir des résidus de pesticides interdits dans l'UE





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