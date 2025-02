OnePlus Watch 3 : Autonomie Maximale et Design Élégant

OnePlus annonce le lancement de sa nouvelle montre connectée, la Watch 3, avec une autonomie améliorée et un design inspiré des montres classiques. Le constructeur met l'accent sur l'efficacité énergétique avec une batterie de 631 mAh, une double motorisation et des optimisations matérielles et logicielles.

OnePlus, le constructeur chinois d'appareils électroniques, vient de confirmer le lancement de sa nouvelle montre connectée , la OnePlus Watch 3 , dans les prochains jours, en Europe et en Amérique du Nord. Cette annonce fait suite au succès de la OnePlus Watch 2 et témoigne de l'ambition de la marque à se positionner dans le segment haut de gamme des montres connectées.

En se concentrant sur l'autonomie, un point souvent critiqué chez les montres fonctionnant sous le système d'exploitation Wear OS, OnePlus entend séduire une clientèle exigeante.Le constructeur dévoile déjà plusieurs améliorations majeures attendues avec la OnePlus Watch 3. Le principal atout de cette nouvelle génération réside dans une autonomie accrue. La capacité de la batterie passe de 500 mAh à 631 mAh, permettant à la montre d'afficher une autonomie de 5 jours en mode intelligence (jusqu'à 120 heures) et de 16 jours en mode économiseur d'énergie. De plus, une fonction de charge rapide sera intégrée, permettant de recharger la batterie en 10 minutes pour obtenir une journée complète d'utilisation.Ces progrès en matière d'autonomie ne découlent pas uniquement de l'augmentation de la capacité de la batterie. OnePlus a également misé sur une architecture hardware innovante avec deux puces distinctes : un nouveau chipset ultra-basse consommation (BES2800 MCU de BES Technology) pour gérer les fonctions modernes de la montre et son système d'exploitation Wear OS, et une puce BES2800 MCU pour les tâches peu gourmandes en énergie, tournant sous RTOS. Cette double motorisation vise à offrir un équilibre optimal entre performance et économie d'énergie. OnePlus a également optimisé l'écran, l'antenne et le système d'exploitation WearOS pour une consommation énergétique réduite. Quant au design, la OnePlus Watch 3 conserve le boîtier en acier inoxydable de son prédécesseur, mais intègre une lunette en alliage de titane et un écran 2D en verre saphir, offrant un look plus sophistiqué et inspiré des montres classiques. La montre sera disponible en deux coloris : Emerald Titanium et Obsidian Titanium. Le lancement officiel de la OnePlus Watch 3 est prévu le 18 février, date à laquelle les prix et les détails finaux seront dévoilés





JournalDuGeek

