OnePlus met fin aux rumeurs d'un OnePlus Open 2 et fait une pause sur les pliants en 2025

OnePlus a mis fin aux rumeurs concernant une déclinaison du Oppo Find N5 sous son nom, le OnePlus Open 2. La marque annonce une pause sur les smartphones pliables en 2025, après une pause en 2024. Cette décision surprenante intervient alors que Oppo, la société mère de OnePlus, prévoit le lancement de l'Oppo Find N5, le pliable le plus fin du marché, en février 2025.

En effet, après une pause en 2024, Oppo a annoncé le lancement le 20 février 2025 d'un nouveau pliable, l'Oppo Find N5, qui devrait être le pliable le plus fin du marché, rien de moins. Or le précédent modèle, Oppo Find N3, était sorti dans nos contrées sous un autre nom : le fameux OnePlus Open dont nous vous parlions en introduction. Il n'en fallait pas moins pour attendre le lancement d'une déclinaison du Find N5 sous le nom OnePlus Open. Le post du product manager de OnePlus, Vale G., revient lui-même sur les nombreux messages reçus en ce sens. Il met donc fin à l'attente en coupant court à toute rumeur par ces mots : « Nous avons soigneusement étudié le calendrier et les prochaines étapes en matière d'appareils pliables, et Après une pause en 2024, voilà donc une pause en 2025. De là à dire que OnePlus arrête complètement les pliants, il n'y a qu'un pas. Un peu plus loin dans son texte, le product manager ne ferme toutefois pas la porte à un nouveau pliable OnePlus : « Notre décision de faire une pause sur les appareils pliables pour cette génération ne signifie pas que nous nous éloignons de la catégorie. »Pour rappel, OnePlus a toujours appartenu au groupe Oppo. Mais à partir de 2021, OnePlus a été progressivement intégré pour ne pas dire absorbé par sa maison mère. Les équipes en charge du logiciel ont, par exemple, été fusionnées. Le développement des produits a aussi été rationalisé, l'Oppo Find N3 devant une OnePlus Open en est le meilleur exemple. Il n'est pas impossible que cette décision sur le marché des pliants soit l'aboutissement de cette stratégie. Vale G. souligne lui-même. Le message est clair : si vous voulez du pliable qui ressemble à un OnePlus, tournez-vous vers les produits Oppo.





