OnePlus 15R vs Realme GT 7 : le duel des cousins s'emballe

Comparaison détaillée des OnePlus 15R et Realme GT 7. Analyse des différences en design, écran, performances, photo, logiciel et prix. Lequel choisir ? Réponse dans notre test comparatif complet.

Les marques OnePlus et Realme, bien que proches, entretiennent une rivalité palpable, notamment avec les modèles OnePlus 15R et Realme GT 7 qui se concurrencent directement.

Une chose est sûre, quel que soit le choix final, l'utilisateur disposing d'un smartphone de haute qualité. Côté disponibilité, le OnePlus 15R a été lancé officiellement en décembre 2025, alors que le Realme GT 7 est commercialisé en Europe depuis mai 2025. Cette avance de plusieurs mois explique en partie l'écart de prix actuel, le Realme ayant déjà subi plusieurs cycles de promotions.

Sur le plan physique, les deux appareils présentent des dimensions quasi identiques, avec un poids élevé (213 g contre 206 g). Cependant, le OnePlus 15R l'emporte nettement en finition grâce à son châssis en aluminium et son dos en verre, là où le Realme GT 7 opte pour du plastique, même s'il bénéficie d'une certification IP69 et d'un verre Gorilla Glass 7i.

Le OnePlus 15R cumule quant à lui les certifications IP66, IP68 et IP69, offrant une protection supérieure contre l'immersion prolongée. Il se distingue également par la présence d'une Plus Key, un bouton reconfigurable inspiré de l'Action button des iPhone, permettant des raccourcis variés, alors que le Realme reste plus classique. L'écran du OnePlus 15R est une OLED 6,83 pouce capable d'un 165 Hz sur certains jeux, surpassant le 120 Hz du Realme GT 7 (6,78 pouce).

La densité de pixels et la luminosité maximale (environ 1600 nits) sont équivalentes, tout comme la qualité colorimétrique, avec une restitution précise des couleurs et un blanc proche de la température de 6500K. Les deux smartphones fonctionnent sous Android avec leurs surcouches respectives, OxygenOS et Realme UI, très proches dans l'ensemble. OxygenOS est souvent perçu comme le leader en matière d'innovations, tandis que Realme suit la tendance.

Les deux offrent les mêmes fonctionnalités principales, à l'exception de celles liées à la Plus Key. Celle-ci permet notamment des captures d'écran intelligentes rangées dans l'Espace Mental, un hub IA de catégorisation des souvenirs et de création de rappels. On y trouve aussi des outils d'IA pour la rédaction, la traduction et la retouche photo avancée. En termes de mises à jour, les deux modèles promettent quatre versions majeures d'Android et six ans de correctifs de sécurité.

Au cœur des performances, le OnePlus 15R dispose d'un avantage avec le Snapdragon 8 Gen 5, contre le Dimensity 9400e (génération précédente) pour le Realme GT 7. Les deux offrent néanmoins une excellente fluidité, un GPU performant pour le gaming, et aucune surchauffe notable lors des tests. La polyvalente est également good. L'appareil photo principal est identique sur les deux modèles : un grand-angle 50 mégapixels qui capture des images détaillées, peu bruitées de nuit, avec un rendu chaleureux.

Le Realme accentue légèrement les bleus par rapport au OnePlus. L'ultra grand-angle est également très similaire, avec des différences minimes de traitement logiciel qui ne remettent pas en cause la qualité globale des clichés.

En conclusion, le OnePlus 15R se positionne comme le plus premium en termes de design, d'étanchéité et de technologie écran, avec une puce de dernière génération, tandis que le Realme GT 7 reste un excellent choix, déjà bien rodé par les promotions et parfait pour les utilisateurs qui recherchent une expérience quasi similaire à moindre coût





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